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機位卡情侶中間…他聽「自私」理由拒換 網支持：恐影響理賠

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友買了一排3人座位的中間機位，上飛機時坐在左右兩邊的乘客剛好是一對情侶，對方商量和他換位子的說詞，卻讓他覺得相當自私。示意圖／Ingimage
有網友買了一排3人座位的中間機位，上飛機時坐在左右兩邊的乘客剛好是一對情侶，對方商量和他換位子的說詞，卻讓他覺得相當自私。示意圖／Ingimage

搭飛機時可以預先選購座位，有些人偏好靠窗，有些人則喜歡靠走道。不過有網友分享，日前訂機票時由於機位幾乎滿位，他看到一排3人座位還有剩中間的位置，於是便買了該座位，未料上飛機時坐在左右兩邊的乘客剛好是一對情侶，對方商量和他換位子時，卻說「以為中間空一格不會有人選，整排都是我們的」，讓他內心感到不悅，便沒有答應換座位。貼文引發網友熱議，有人指出其實搭乘飛機時是不能隨便換位的。

原PO在Dcard發文，提到日前一個人搭機，因是臨時訂票位置剩下不多，再加上覺得坐靠窗或走道壓力很大，便訂了3個座位一排的中間，而左右兩邊位置已經有人選走了。搭機當天，一對情侶剛好坐在他的左右兩邊，就坐後他們想坐在一起，於是詢問原PO能否換位置，原PO當下覺得並無不可，不過他聽到兩人輕浮地說「我們買票的當下就選位，想說這樣中間空一格不會有人選就可以坐一起，旁邊也不會有人，整排都是我們的」，讓他感覺對方相當自私。

原PO心想如果想坐一起不應該這樣去賭，當天班機狀況難以預測，既然都可以選位了為何不選相鄰位置，因此拒絕了和情侶換座位。原PO表示事後有朋友跟他說「看到網路上有人拍影片教學，說可能中間空一格中間的位置比較不會有人選，可以有比較大的空間」，他則認為這相當碰運氣。

貼文一出，網友紛紛留言「喜歡佔小便宜以為可以獲得整排」、「完全搞不懂如果這班次客滿，他們是在賭什麼」、「想要自己一排，怎不多花錢坐商務艙」、「第一次知道這種買法」、「中間那個位子如果有其他人，本來就沒有義務要讓位給誰」、「曾經遇過一樣操作的乘客，說選位時很空，地勤是不是故意安排別的乘客坐他們中間，但是當天全滿欸」。

此外，也有人提醒「飛機換位置需要跟空姐說，萬一發生事故會核對座位名單，所以不能隨便換位置」、「飛機不能隨意換座位！跟保險有關喔。之前有婦人換座位不幸喪命，保險公司拒絕理賠」、「其他不能換位子的原因：造成飛機重量失衡、失事時難以確認身分或直接被搞混」。

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