颱風天他把洗碗精放窗溝上 下一秒景象讓眾人笑翻：太夢幻了

這次山陀兒颱風夾帶狂風暴雨，侵襲了不少民宅和店家。有一名網友因為把洗碗精放在廚房的窗溝，沒想到外頭雨勢過大噴了進來，害得窗戶冒出洗碗精的泡泡，讓他看傻了眼，但不少人則覺得新奇有趣。

這名網友在臉書「爆廢公社」PO出一張照片，他說家裡習慣將洗碗精放在廚房窗溝上，但昨天（3日）山陀兒颱風登陸帶來的強風豪雨，讓他家的廚房出現「災情」。從照片看到廚房外還有一個狹長型的小陽台，陽台上還裝有鐵窗，但或許是風雨太強，雨水噴進屋內，造成放在窗溝上的洗碗精冒出泡泡，導致紗窗和玻璃窗下緣部分，以及牆壁全都被泡泡覆蓋，讓原PO到廚房時看到嚇了一跳。

照片讓不少人看了笑翻，「小孩們看到一定超開心」、「太夢幻了」、「免費清洗欸」、「原來夢幻廚房在你家」、「颱風天你好會製造浪漫」、「山陀兒到你家吹泡泡」、「這應該是今天最療癒的畫面了」、「為什麼你們家的廚房比較好玩？」、「一個颱風來，窗子都乾淨了呢」、「新發明，自動洗窗功能，厲害的嘞」、「生活中顯得不再枯燥乏味」。

有網友好奇，是否是因為整罐洗碗精翻倒才會這樣，原PO回應解釋可能是日積月累，滴落一些在窗溝，又剛好颱風天風雨大，雨水噴進家裡碰到洗碗精，才會造成這種現象。