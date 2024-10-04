快訊

基隆今上班大雨通勤塞…民眾不滿爆灌臉書 謝國樑回應了

他殺山口組老大後神隱 黑白兩道追捕39年卻因選舉落網

東港安泰醫院疑殘火復燃！火調人員聞燒焦味 急叫消防車到場

聽新聞
0:00 / 0:00

他不解颱風天超商為何不關門 內行人曝內幕：當心收存證信函

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為颱風天台中市一所大學內的超商麵包迅速被掃光。聯合報系資料照片／記者游振昇攝影
圖為颱風天台中市一所大學內的超商麵包迅速被掃光。聯合報系資料照片／記者游振昇攝影

台灣的超商數量非常多，且經營模式都是24小時全年無休，但這次山陀兒颱風來襲，看到南部不少超商的玻璃都被狂風吹壞，店裡一片凌亂，也讓人好奇颱風天超商到底會不會歇業？有一名網友對此就發文提問，「7-11、全家超商的停班標準是什麼？」，引起不少留言討論。

原PO在PTT發文表示，看到每次一有颱風假，超商照樣開放營業，讓他忍不住打趣地說「店員是超人嗎？」但也因為超商全年無休，原PO不禁想問超商的停班標準是什麼，「真的Always open嗎？什麼事情都阻止不了超商開門嗎？有超商停班標準的八卦嗎？」

貼文掀起眾人討論，不少留言猜測超商會停業的原因，「物流停班，超商賣完就停了」、「沒人可以顧店就會關門了」、「被颱風吹到整間店垮掉」、「大概是停電的時候」、「921那等級吧」、「颱風假時薪開更高，還是沒人想來的時候」、「停電跟戰爭吧」、「無法供貨、沒店員、店面受損，才可能停業」、「以前遇過沒營業就只有停電的時候」。

也有網友認為不可能會休息的，「沒人加盟主自己下來站啊」、「加盟主自己吞喔」、「不可能休息的」、「你什麼時候產生超商會停班的想法？」、「全年無休的，印象中沒關過」、「好像真的沒看過超商休息」、「以前超商打工，停電還要手寫發票」。

其中有內行人解釋超商不能隨意關門的原因，「好像關門或大夜班不開，要總部同意」、「所謂加盟主其實也只是領總部的薪水的，沒有總部的允許，加盟主自己沒有關門休息的權利，一關門就準備收總部的存證信函」。

山陀兒颱風 超商

延伸閱讀

郭智輝：尊重地方政府颱風假權責 力拚水電今晚全修復

颱風後新北3400噸垃圾待清 工會喊千人出勤加一補一

高雄4天颱風假引網戰 他被拱選總統、有人哀嚎吃土了

名嘴張友驊和妻子颱風天滑倒 頭部重創失去生命跡象

相關新聞

颱風天他把洗碗精放窗溝上 下一秒景象讓眾人笑翻：太夢幻了

這次山陀兒颱風夾帶狂風暴雨，侵襲了不少民宅和店家。有一名網友因為把洗碗精放在廚房的窗溝，沒想到外頭雨勢過大噴了進來，害得窗戶冒出洗碗精的泡泡，讓他看傻了眼，但不少人則覺得新奇有趣。

他不解颱風天超商為何不關門 內行人曝內幕：當心收存證信函

台灣的超商數量非常多，且經營模式都是24小時全年無休，但這次山陀兒颱風來襲，看到南部不少超商的玻璃都被狂風吹壞，店裡一片凌亂，也讓人好奇颱風天超商到底會不會歇業？有一名網友對此就發文提問，「7-11、全家超商的停班標準是什麼？」，引起不少留言討論。

冒雨全濕！熱褲妹徒手清水溝淤泥 逾萬網友讚賞：最美麗天使

山陀兒颱風重創台灣南部，尤其高雄地區更是風強雨驟，大雨也造成多處積淹水，就有民眾拍到一名熱褲辣妹在雨中徒手清水溝，她不顧全身都已淋濕，蹲在地上清水溝淤泥，讓不少人看了大讚她是天使。

陸為何頻挖藝人表態「愛國」？財經網紅：因為拿台灣沒辦法

她認為，中國在這種情況下只能以「嘴硬逞威風」的方式維持對內的尊嚴，因為藝人自帶傳播能量，是最好的傳播素材，才用這種方式請「台灣藝人也幫忙說謊」。

颱風天蔬菜被搶光…唯獨1物沒人買！眾人猛點頭：餓死也不吃

強颱「山陀兒」越來越靠近台灣，民眾也提前到大賣場囤貨。對此，一名網友分享，為了防颱準備，決定去超市採買，結果貨架上的蔬菜全被掃光，唯一剩下來的蔬果竟然是紅蘿蔔。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

赴德1年變了個人！閨密大聊約砲戰績 她閃避話題被嫌太保守

閨密去德國交換一年性觀念大轉變！一名網友苦惱在Dcard抱怨，自己大學時期的好姐妹畢業後赴德交換一年，回國約敘舊卻發現她在歐洲玩超開，不僅和愛情長跑幾年的男友分手，還在國外大肆約砲，觀念保守的她直呼聽不下去，要分開時暗示閨密下次別再聊這話題反被調侃太保守，心緒混亂的她上網詢問網友意見。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。