他不解颱風天超商為何不關門 內行人曝內幕：當心收存證信函

台灣的超商數量非常多，且經營模式都是24小時全年無休，但這次山陀兒颱風來襲，看到南部不少超商的玻璃都被狂風吹壞，店裡一片凌亂，也讓人好奇颱風天超商到底會不會歇業？有一名網友對此就發文提問，「7-11、全家超商的停班標準是什麼？」，引起不少留言討論。

原PO在PTT發文表示，看到每次一有颱風假，超商照樣開放營業，讓他忍不住打趣地說「店員是超人嗎？」但也因為超商全年無休，原PO不禁想問超商的停班標準是什麼，「真的Always open嗎？什麼事情都阻止不了超商開門嗎？有超商停班標準的八卦嗎？」

貼文掀起眾人討論，不少留言猜測超商會停業的原因，「物流停班，超商賣完就停了」、「沒人可以顧店就會關門了」、「被颱風吹到整間店垮掉」、「大概是停電的時候」、「921那等級吧」、「颱風假時薪開更高，還是沒人想來的時候」、「停電跟戰爭吧」、「無法供貨、沒店員、店面受損，才可能停業」、「以前遇過沒營業就只有停電的時候」。

也有網友認為不可能會休息的，「沒人加盟主自己下來站啊」、「加盟主自己吞喔」、「不可能休息的」、「你什麼時候產生超商會停班的想法？」、「全年無休的，印象中沒關過」、「好像真的沒看過超商休息」、「以前超商打工，停電還要手寫發票」。

其中有內行人解釋超商不能隨意關門的原因，「好像關門或大夜班不開，要總部同意」、「所謂加盟主其實也只是領總部的薪水的，沒有總部的允許，加盟主自己沒有關門休息的權利，一關門就準備收總部的存證信函」。