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冒雨全濕！熱褲妹徒手清水溝淤泥 逾萬網友讚賞：最美麗天使

聯合新聞網／ 綜合報導
中度颱風山陀兒高雄小港登陸，破壞力驚人。在中正一路道路兩旁的巨人路樹成排的一起傾倒，將雙向車四個道徹底阻擋，讓道路直接「中斷」。記者黃義書／攝影
中度颱風山陀兒高雄小港登陸，破壞力驚人。在中正一路道路兩旁的巨人路樹成排的一起傾倒，將雙向車四個道徹底阻擋，讓道路直接「中斷」。記者黃義書／攝影

山陀兒颱風重創台灣南部，尤其高雄地區更是風強雨驟，大雨也造成多處積淹水，就有民眾拍到一名熱褲辣妹在雨中徒手清水溝，她不顧全身都已淋濕，蹲在地上清水溝淤泥，讓不少人看了大讚她是天使。

一名網友在Threads分享影片，只見當時下著雨，一名長髮年輕女子沒有穿雨衣，全身都已淋濕，蹲在地上清理排水溝的樹枝、淤泥，並且拿掃把、畚箕清掃地面上的髒汙，讓拍攝的網友看了非常感動，大讚「優秀的市民，她是天使」。

影片獲得不少人的讚賞，「願意為他人弄髒自己的就是天使」、「善良的人都會一生平安」、「這麼善良的人真的很少見」、「真的是天使，水溝被堵住真的會造成難排水，謝謝女孩」、「高雄最美麗的天使」、「謝謝影片中的美女，希望台灣有更多這種熱心民眾」、「真的！就像有時候順手移開一根樹枝，或許可以避免讓別人摔車」、「至少她願意這麼做，多少人會嫌麻煩嫌髒，她真的很棒，謝謝她的善心」。

也有網友擔心徒手清淤太危險，「這個女孩真的很好心，不過建議戴手套，免得不小心割到手了」、「真的太熱心了，但建議不要徒手，有時候淤泥裡可能參雜一些東西，可能會去劃傷玉手」、「好歹穿個雨衣跟手套，徒手搬真擔心她手割傷」。

山陀兒颱風

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