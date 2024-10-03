陸為何頻挖藝人表態「愛國」？財經網紅：因為拿台灣沒辦法

台灣藝人親中時有所聞，近期因藝人吳慷仁正式宣布簽約中國大陸經紀公司壹心娛樂，再掀話題。財經專家胡采蘋在臉書發表對藝人親中的感想。她認為為何經常有藝人祝賀「祖國」國慶，是因為「阿共拿台灣一點辦法也沒有」；至於那些親中的藝人，「會得到想要的，但是也要承受相應的代價」，是再正常不過的道理。

胡采蘋認為，中國頻頻以藝人親中的方式來打統戰一點效果都沒有，那「為什麼還要繼續搞這些呢？因為阿共拿台灣一點辦法也沒有」。她表示，台灣在這幾年來的國際地位越來越高，外國人都開始關心台灣，在對重大議題表態時，台灣內部總是能做出與阿共相反的決定，這證明中國大陸對台灣議題越來越失控。

她認為，中國在這種情況下只能以「嘴硬逞威風」的方式維持對內的尊嚴，因為藝人自帶傳播能量，是最好的傳播素材，才用這種方式請「台灣藝人也幫忙說謊」。

就親中藝人來說，胡采蘋認為，藝人不用反過來指責社會對你多嚴厲，因為在中國大陸對日抗戰時，就連梅蘭芳也是取消一切演藝活動的，他們在中國的社會也是這樣的標準。

胡采蘋更說：「面對一個天天軍機繞台、在國際上打壓台灣、摧毀香港、搞新疆集中營的國家，你要稱他為祖國，你會得到你想要的，但是你也要承受相應的代價，這難道不是再正常不過的道理了嗎？」

網友見文紛紛回應表示「說得太好了」、「一針見血」、「有些人就只想兩邊拿好處，但解決壞處是別人的責任」，也有人說「希望台灣廠商不要再找這些大賺RMB的藝人，把機會留給在台灣深耕的藝人，他們才值得過更好的生活」。