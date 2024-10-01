颱風天蔬菜被搶光…唯獨1物沒人買！眾人猛點頭：餓死也不吃

強颱「山陀兒」越來越靠近台灣，民眾也提前到大賣場囤貨。對此，一名網友分享，為了防颱準備，決定去超市採買，結果貨架上的蔬菜全被掃光，唯一剩下來的蔬果竟然是紅蘿蔔。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「路上觀察學院」分享一張照片，指出自己去超市採買，發現冷藏區貨架上的蔬菜全是空的，唯獨最下排剩下好幾包紅蘿蔔，讓她笑稱「再次見證寧願餓死，也不要吃紅蘿蔔的時刻」。

貼文一出後，引起多數網友共鳴，紛紛表示「我剛從家裡附近的全聯回來，剩下紅蘿蔔和一堆菇類」、「我剛去就是這樣」、「去冰櫃看看，應該還有三色豆」、「黃豆芽是第二名」、「蔬果界也在流行霸凌嗎」、「絕不吃紅蘿蔔」、「死也不要紅蘿蔔」。

不過，也有一票喜歡紅蘿蔔的網友指出，不是紅蘿蔔不好吃，而是很多人不會料理，紛紛回應「明明就超美味，我最喜歡煮紅蘿蔔了」、「紅蘿蔔炒蛋很好吃」、「紅蘿蔔切片，用油煎，灑點鹽，好吃」、「再買個馬鈴薯，就是美味沙拉」、「紅蘿蔔絲+香油下去炒，小孩超愛的」。