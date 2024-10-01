無畏強颱山陀兒風雨！西門町出現「超長人龍」 只為這1物

西北太平洋上的山陀兒颱風強度持續增強，中央氣象署指出，今天（1日）上午8時最大風速已經達到每秒55公尺，相當於16級風，瞬間最大風速將當於17級風以上。不過有網友發現，西門町一票民眾無畏風雨，在某間店門口大排長龍，引起關注。

有網友昨日在threads PO出照片，可以看到西門町潮玩店「泡泡瑪特（POP MART）」門口現超長人龍，讓他不禁直呼「誇張」。事實上，「泡泡瑪特」是中國潮玩品牌，暢銷全球80多個市場，位於台北西門町的旗艦店，每有新品上市總引發排隊熱潮，其中SKULLPANDA、LABUBU都是相當搶手的系列IP。

網友紛紛透露，「老公有去排隊，他說沒有拉布布（LABUBU），排了個寂寞（一整群人衝到三樓、二樓，結果看見沒貨，就失望地走到一樓離開）」、「我大概10點40分到，就差不多排成這樣了」、「不是只有西門店這樣」、「感覺都被黃牛掃光」。

事實上，LABUBU在泡泡瑪特2023年度自有IP營收排行榜中，只不過排到第五名，連台灣藏家熟知的IP「MOLLY」，一年創造的營收高達46億元，也未能登上銷售冠軍，最賣座的是暱稱「SP」的SKULLPANDA。九大類造型各異的玩偶，總計創造了驚人的新台幣215億元營收，單單SKULLPANDA這一個系列，便為全集團貢獻高達約新台幣46.64億元營收的超級紀錄。