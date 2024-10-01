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山陀兒颱風侵台 台北市今天下午5時關閉疏散門、越堤道

山陀兒直撲！好市多「三層高貨架被搬空」 網嚇：彷彿世界末日

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山陀兒直撲！好市多「三層高貨架被搬空」 網嚇：彷彿世界末日

聯合新聞網／ 綜合報導
美國量販店好市多（Costco）。美聯社
美國量販店好市多（Costco）。美聯社

強颱山陀兒來勢洶洶襲台，許多民眾擔憂風大雨大家裡存糧會不夠，近日也趕緊到賣場補貨民生必需品。有網友就直擊位於新竹的美式賣場好市多眼前所有的貨架空空如也，可以買的東西看起來真的所剩無幾。

網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書社團po出照片，只見三層貨架的蔬果全部都被搬光，有民眾推著手推車，站在貨架底下似乎也不曉得該買什麼了，還有人蹲在貨架底上再重新確認看看，還有什麼乾糧可以買。

原po還寫道「今天想去買個鮮奶和豆漿，順便看看有什麼蔬菜可以補貨，結果…才下午2點多，幾乎被搬空，很好，那就吃根莖類的蔬菜吧」，並附上一個無言尷尬的表情貼圖。

照片底下有其他人留言「大家是覺得颱風要來一星期嗎，頂多就1、2天是要搶什麼啊」、「搞得好像颱風一口氣來八個月一樣」、「我剛離開台中北屯店也是這樣！很傻眼」、「鬧飢荒了嗎⋯」、「每個人家裡的冰箱是多大」、「颱風就一天的假而已，搞得像過年連休五天一樣」。

還有人表示「第一次看到」、「有那麼嚴重嗎？ 剛剛的新北中和店，入口塞車出口也塞車」、「有夠誇張，彷彿要世界末日一樣」、「買了個寂寞」、「這是真的，我五點到高雄中華店也是這個景象，蔬菜完全賣光」，另外，也有人直言「拜託買了要吃，不要說買太多然後去退貨，很浪費」。

山陀兒颱風

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