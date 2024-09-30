未來超商半夜不營運？他曝1狀況越來越嚴重 網點頭：現在很多

台灣超商數量非常多，服務功能也越來越多樣化，而24小時全年無休的營業更讓不少民眾相當依賴。有網友就好奇台灣因為少子化、高齡化的關係，會不會以後像日本超商一樣半夜不營業了。

原PO在ptt以「台灣超商會取消半夜營業嗎？」為題發文，他說日本有超商因為招不到夜班人員，索性半夜關店不開，而台灣少子化和高齡化越來越嚴重，再加上超商半夜常常有不少奇怪的人聚集，讓他好奇以後台灣的超商會不會也像日本一樣半夜不開了？

貼文一出，不少人同意以後可能有許多超商都會取消半夜營運，「有機會」、「有，半夜也徵不太到人」、「很有可能，有些半夜也開始不營業了」、「之前有說某些很明顯半夜來客不多的地方要調整了」、「有些店早就取消了啊，只開到23點」、「有些工業區或上班區的超商很早就取消24小時」、「台北市知道有幾間沒有半夜的在住宅區內」、「這二年都開始陸續取消了，現在很不划算，電費+人事cover不了營收」。

還有網友透露住家附近的超商現況，「我家附近7-11就沒開半夜」、「我老家兩間7-11，一間24HR，一間營業時間真的是7-11」、「現在越來越多啊，我家附近巷內新開一家小七，原有巷外大路上的小七直接宣布半夜不營業，還貼告示請客人半夜至巷內那家消費」。

也有人認為半夜關起來比較好，「本來就不需要24h，根本沒必要」、「我是覺得半夜沒營業的招牌都強制關燈比較好」、「關一關也好，有些店要2-3點才補貨…每次12點、1點去都空的，要什麼沒什麼」、「台灣晚上那麼危險，半夜會在外面就8+9，關一關也好」、「個人建議一半都取消，剩下一半就好，就學美廉社啊，12點準時關店」、「取消比較賺，多一班大夜要賺不容易」。