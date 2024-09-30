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一票人這2天要出國強碰山陀兒 哀號「怎麼10月還有颱風？」

聯合新聞網／ 綜合報導
「山陀兒」颱風來襲，有網友剛好在颱風天準備出國，讓他相當擔心飛不出去，圖為桃園機場，人物與本文無關。圖／聯合報系資料照片
「山陀兒」颱風來襲，有網友剛好在颱風天準備出國，讓他相當擔心飛不出去，圖為桃園機場，人物與本文無關。圖／聯合報系資料照片

中颱「山陀兒」逼近台灣，全台恐強風豪雨，陸海空交通更是受到影響。有網友這幾天準備要出國，沒想到剛好遇到山陀兒颱風來襲，讓他相當憂心。貼文一出，許多和原PO一樣要在周三、週四出國的人也相當苦惱。

原PO在Threads發文表示，自己10月2日準備要從桃園機場出國，沒想到這一周竟遇到山陀兒颱風襲台，讓他非常無奈地說「怎麼會有10月還有颱風的問題？」，他也好奇是否也有人有一樣狀況，希望鄉民們留言分享，「下方開放崩潰」。

貼文一出，不少要在10/2、10/3這兩天出國的人也憂心忡忡，「10/1早上飛…現在怕的是沒取消會很刺激」、「我10/2一早，想改期了，不然半夜出門去機場怎麼等消息」、「10/2大阪，先默默取消行程訂位」、「2號晚上六點飛機，歐米豆腐（阿彌陀佛），希望奇蹟發生」、「10/3首爾+1，甚至在思考要不要整理行李…哈哈哈」、「10/3桃機飛福岡，而且房間不能退了」、「10/2桃機早上飛東京，焦慮好幾天」、「10/2下午飛大阪，我直接放棄訂10/2晚間住宿，到得了再說」。

有一名疑似機場地勤的網友抱怨，「我是排休這幾天要搬家，還遇到秋颱，是要怎麼搬啦？而且我剛好是在機場上班，颱風走之後又一堆飛機要補飛，客人會超爆多」。

山陀兒颱風

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