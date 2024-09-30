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阿伯怨壽司店叫號太快險過號 女店員吐7個字反酸獲眾人大讚

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO到壽司店用餐，看到女店員叫號叫老半天都沒人出現，後來一名歐吉桑出現卻抱怨店員叫號太快。 示意圖／ingimage
原PO到壽司店用餐，看到女店員叫號叫老半天都沒人出現，後來一名歐吉桑出現卻抱怨店員叫號太快。 示意圖／ingimage

到餐廳吃飯通常都會事先預約或者抽號碼牌，以免苦苦排隊等候。有一名網友到壽司店用餐，看到女店員叫號叫了好幾次都沒人出現，最後有一名歐吉桑不悅地走過來，抱怨叫號太快，沒想到女店員直接回應7個字，獲得網路上鄉民們一致力挺。

這名網友在Threads發文表示，日前到知名壽司店吃飯，聽到女店員在叫號：「爭O來賓72號有在嗎？」，見無人回應又再喊了一次，隔了3分鐘，女店員再次走出來呼喊「爭O來賓72號有在嗎？不在的話要過號囉」。就在此時，一名歐吉桑從遠處走了過來，一臉不悅地說「為什麼這麼快？」，不過女店員當天的心情似乎比歐吉桑更差，直接回說「還是你要繼續等？」

貼文也讓不少人看了很傻眼，「第一次聽到說『為什麼這麼快』的，如果等很久，是不是又要說『為什麼這麼慢』」、「我也在爭O打工，10個有8個都奧州來的」、「店員沒毛病啊，覺得太快可以再繼續等」、「反正也不差他一個客人」、「病得不輕，我要是很快就能進場會很高興呢，不懂那些人到底在嫌什麼」、「叫號了不理人，沒叫號又愛一直催」、「嫌太快那要不要跟73號換號碼牌」。

還有網友十分讚賞女店員的回應，「帥！給女店員一個讚」、「希望有朝一日，這種沒禮貌又不會好好講話的人，都必須被加收服務費」、「水啦，奧客就是需要洗臉」、「太棒了，一堆客人和自以為的直播主一樣，都需要被兇」、「服務業應該就是要這樣啊，不然每次台灣鯛都覺得自己高高在上」。

壽司 奧客

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