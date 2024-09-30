他曝心聲「不想放颱風假」 一票人認同：不知道大家在爽什麼

中颱「山陀兒」來勢洶洶，全台都在警戒範圍內，氣象署不排除會變強颱。民眾最關心的放颱風假問題，機會也相當高，有些地區還可望放到兩至三天，不過有網友卻對颱風假一點興趣都沒有，甚至還希望不要放，貼文引起不同看法，有人也是希望不要放假比較好。

這名網友在PTT以「我其實沒很想放颱風假」為題發文，他說除非雨勢真的很大，不然對於許多人殷殷期盼的颱風假，自己反而沒有很想放，因為放假一個人在家也沒事情可做，原PO想問大家也會有一樣的想法嗎？

貼文引來兩派不同看法，有人認同原PO，「無薪假也不知道在爽什麼」、「+1，覺得花東真的很可憐」、「有做才有錢，沒做沒錢爽在哪不懂」、「+1，就算颱風假，還是有些人必須上班」。

但也有網友不想冒雨上班，「但風雨就是會很大，通勤心情壞一整天」、「如果颱風來還是放假吧，不想淋雨上班，當然最好不要來」、「聽著雨聲在家睡覺很爽」、「颱風天不上班是為了安全」、「你還是可以去上班，辦公室又不會擋你」、「不想要颱風來跟不想放颱風假是兩回事吧」。

根據勞動部官網指出，颱風來襲時，勞工是否出勤，應以「安全」為首要考量。依照「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」，颱風發生時，如工作地、居住地或上班必經途中任一轄區首長已通告各機關停止上班時，勞工可不出勤。未出勤的勞工，雇主不宜扣發工資，亦不得視為曠工、遲到或強迫勞工以事假或其他假別處理，且不得強迫勞工補行工作、扣發全勤獎金、解僱或為其他不利之處分。

另方面，勞工若應雇主之要求而勉力出勤者，雇主除應照給當日之工資外，也宜再加給勞工工資，並提供交通工具、交通津貼，或其他必要之協助。

雇主要求勞工出勤，勞工在上下班途中若發生職業災害而造成傷害、疾病或殘廢，雇主須依照《勞動基準法》第59條規定給付員工職業災害補償費用。勞工在職業災害治療、休養期間，雇主應給予勞工公傷病假。