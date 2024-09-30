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差一張小朋友！沒做功課她冤喊韓幣別在台灣換 網透露：用這招最划算

聯合新聞網／ 綜合報導
韓幣別在台灣換，網推一工具最划算。示意圖／ingimage
韓幣別在台灣換，網推一工具最划算。示意圖／ingimage

隨著國旅的費用提高，不少人選擇直接出國旅行，日韓更是台灣人的首選，許多人多會提前在台灣換好外幣。不過近日有一名網友在Threads上分享自身經驗，表示去南韓要換韓幣在當地會更划算，提醒大家別和她一樣當起冤大頭！

原PO無奈說道來韓國才發現不要在台灣換錢，哭訴「用一張小朋友（1000元台幣）學經驗」，表示以為Youtuber都是來不及才去當地換錢所換錢，冤喊「果然不做功課吃大虧啊」 。

不少過來人在文章下補充「明洞的換錢所匯率真的好很多」、「正常都是在台灣換一點夠坐捷運就好，然後跑行程第一天就先去換韓幣」、「台灣外匯管制，只有銀行能換錢，銀行不會開最好價格給妳，它要賺妳一點匯差」、「 現金用不完韓國機場有換匯機，或明洞弘大換匯所換回台幣，不要回台灣換匯差損失大」。

有人補充，之前在台灣的銀行新台幣換韓元，在台灣銀行換是1:39，在明洞卻可以換到1:41多，金額越大換算下來虧越大。

網友提醒其實最聰明不是在韓國換錢，而是盡量用信用卡，表示匯率最優勝只要換最低限可加值交通卡的韓元，即可在韓國暢行無阻。除信用卡外，也有人推薦「wow pass」類似台灣簽帳金融卡等工具，可以用機台存台幣直接轉韓幣 。

由 @isabellathatgirll 發佈
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出國旅遊 匯率 南韓

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