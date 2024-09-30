大學帥同學變「路人」…她疑惑台男為何不打扮 網揭現實：臉非重點

不少男性在出社會後，並不重視自己的打扮穿著，原因究竟是什麼呢？一名女網友發文詢問，她發現大學時很多男生重視打扮，但25歲後卻「懶得」打扮，因此詢問網友：「原本一堆在大學顏值很頂的男生變得很路人，為什麼台男不重視顏值？」

一名網友在Dcard發文，表示在大學的時候，很多男生會買面膜、會保養、頭髮會燙會抓、會美白，但到了25歲以後，漸漸發現現在的男生一個比一個「懶」，現在原PO去參加同學會時，發現在大學顏值很頂的男生變得很「路人」。

原PO猜測，可能的原因有：「1、男生打扮的CP值不高（要整理頭髮、要顧皮膚、要克制身材）。2、不同型態的男生打扮，只會吸引特定型態的女生欣賞（陽光型、韓系、台男+9型，青菜蘿蔔各有所好，但都互相批評）。3、新台幣比顏值重要太多了（工作賺錢最重要）。4、男生真的要打扮，花的時間金錢不會比女生少」。

原PO表示，男生與其這樣退下來就算乾乾淨淨就好，也不至於被說「醜」，最後詢問網友：「有沒有覺得25歲以上的男生一個比一個還懶得打扮的？為什麼台男不重視顏值呢？」

此文一出，不少網友認為對男人來說，顏值不是重點，「競爭下的結果罷了，比起外表，基本上不要長太醜，然後跟周圍男性打扮差不多，你的財力會是比較主要的求偶優勢」、「長得帥還不如有錢，把注重顏值的時間拿去賺錢會比較好」、「賺錢比打扮重要，不是不在意，而是賺錢比較重要」。

不過也有網友表示，男人適時打扮還是有好處的，「打扮也是為了自己開心會變得比較自信，路上、餐廳的女生會偷看我心情就變很好，做事效率也跟著提高」、「我上班會穿搭，有在保養和定期醫美，純粹只是有變好的動力而已」。