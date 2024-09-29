快訊

女大生命喪公車輪下…東海於追思會頒「榮譽畢業證書」 社友為她最後一舞

常和大S放閃 具俊曄無預警關IG帳號！真實內幕曝光了

京華城案多人收押 民眾黨高層憂柯文哲恐不樂觀…黃國昌這麼說

警大生怨不自由想重考 前輩：從警後多奇怪業務、半夜與週末要待命

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友因樂於助人想當警察。 示意圖，人物與新聞無關。圖／聯合報系資料照片
一名男網友因樂於助人想當警察。 示意圖，人物與新聞無關。圖／聯合報系資料照片

一名男網友近日在論壇透露，他因為樂於助人，所以選擇就讀中央警察大學（下稱警大），目前大一，看到高中同學的動態，有警大缺少的自由，便感後悔、痛苦，產生重考的念頭。貼文底下有已出社會任職警察的網友透露，工作後不僅大部分時間都有奇怪業務，在從警前期半夜和週末也要隨時待命。

原PO在Dcard以「在警大好痛苦，好想重考」為題發文表示，自己現在是大一新生，出於想助人的心，放棄國立中山大學就讀警大，先前預備教育時便不太適應，原以為開學後會好轉，但後來從其他高中同學的動態，看見許多警大沒有的自由，就覺得很後悔，日日痛苦，連打球這項興趣都提不起勁做，因此猶豫是否要重考，想徵詢網友的意見。

有一名警察網友回覆，「我已經出來工作幾年了。想幫助別人這件事情在警察這份工作裡面成份相當少，大部分的時間你都耗在奇怪的業務、長官一時興起的創新作為。現在的你覺得星期一到四不能出去很煩，未來的你投入工作的前幾年裡面隨時半夜會被叫醒、臨時有特勤或其他毀掉你的週末計畫」。

也有警大生分享自己在校的心得，「我也大一是重考進來的，我覺得外面挺好玩，裡面就是工作為主要導向吧，看個人興趣吧」、「我也是，很痛苦，但想想以後賺的錢或工作保障，都比外面好太多了，先苦後樂，以後他們會羨慕你的」、「警大餐廳不錯吃」。

警察 警察大學

延伸閱讀

父母攪局升學指定醫學院 她重考3次上藥學系卻崩潰「人生無意義」

頭一遭！警大警正班開訓 警察世家父子3人同框變同學

國內犯罪防治教育重要推手 蔡德輝教授50年逾半世紀 桃李滿天下

台南年輕警首次參加警察特考就考上 分局多年首見貼紅榜同賀

相關新聞

警大生怨不自由想重考 前輩：從警後多奇怪業務、半夜與週末要待命

一名男網友近日在論壇透露，他因為樂於助人，所以選擇就讀中央警察大學（下稱警大），目前大一，看到高中同學的動態有警大缺少的自由，便感後悔、痛苦，產生重考的念頭。貼文底下有已出社會任職警察的網友透露，工作後不僅大部分時間都有奇怪業務，在從警前期半夜和週末也要隨時待命。

結帳只刷載具…情侶吃霸王餐還爽中發票500元 上網炫耀反挨轟

吃霸王餐還拿來炫耀？近日統一發票開獎，一名女網友在網路上竟分享自己和男友吃霸王餐，結帳刷的載具還中獎，原本想發文炫耀卻被網友狠狠砲轟，網友傻眼直呼「不覺得丟臉嗎？」

她18歲成年禮收一套房但不開心 網見賭徒父親安慰：辛苦了

日前一名女網友在論壇透露，阿公將房子過戶到她名下，也託付她管理幾百萬的生活費，但原PO曾明確向阿公表示不想管這些財產，卻被指責「自私」，而她也坦言阿公會做此決定是因為她有個喜好賭博的父親。貼文一出，引起熱議。

聚餐發票中4萬！他興奮發文同行人要求平分 網諷：炫耀反惹事

統一發票開獎幾家歡喜幾家愁，近日就有一名幸運兒和同事聚餐時負責刷卡，載具居然中了4萬元，興奮的他立馬發文PO在Instagram上，沒想到反而引來的當初同行的同事要求平分。

她舉女生討厭游泳課「4原因」 網：地板很髒男女都有感

你喜歡上游泳課嗎？一名女網友近日在社交平台Threads上列舉，女生討厭上游泳課的4項原因：首先，游泳的時候要穿不喜歡穿的泳衣且泳池地板很髒；再來，游泳完洗澡後要吹頭髮，加上要立刻穿上內衣，很卡也很不舒適。

撞殘或撞死？她綠燈行遭撞留後遺症「幸沒撞死」 網：遇撞癱賠透天店

東海大學林姓女學生遭撞死案，傳出死者家屬表示，女學生第一時間並未死亡，質疑她遭公車司機2次輾壓才致死，「撞殘不如撞死」的「大車司機潛規則」傳聞引起討論。一名女網友近日在社交平台透露，她曾綠燈直行被聯結車撞，雖然司機有報警留命，但此次車禍已導致她5年有後遺症，有網友留言表示遇過朋友的長輩將人撞癱，賠了1棟透天店的錢。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。