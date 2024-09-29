警大生怨不自由想重考 前輩：從警後多奇怪業務、半夜與週末要待命

一名男網友近日在論壇透露，他因為樂於助人，所以選擇就讀中央警察大學（下稱警大），目前大一，看到高中同學的動態，有警大缺少的自由，便感後悔、痛苦，產生重考的念頭。貼文底下有已出社會任職警察的網友透露，工作後不僅大部分時間都有奇怪業務，在從警前期半夜和週末也要隨時待命。

原PO在Dcard以「在警大好痛苦，好想重考」為題發文表示，自己現在是大一新生，出於想助人的心，放棄國立中山大學就讀警大，先前預備教育時便不太適應，原以為開學後會好轉，但後來從其他高中同學的動態，看見許多警大沒有的自由，就覺得很後悔，日日痛苦，連打球這項興趣都提不起勁做，因此猶豫是否要重考，想徵詢網友的意見。

有一名警察網友回覆，「我已經出來工作幾年了。想幫助別人這件事情在警察這份工作裡面成份相當少，大部分的時間你都耗在奇怪的業務、長官一時興起的創新作為。現在的你覺得星期一到四不能出去很煩，未來的你投入工作的前幾年裡面隨時半夜會被叫醒、臨時有特勤或其他毀掉你的週末計畫」。

也有警大生分享自己在校的心得，「我也大一是重考進來的，我覺得外面挺好玩，裡面就是工作為主要導向吧，看個人興趣吧」、「我也是，很痛苦，但想想以後賺的錢或工作保障，都比外面好太多了，先苦後樂，以後他們會羨慕你的」、「警大餐廳不錯吃」。