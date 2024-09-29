結帳只刷載具…情侶吃霸王餐還爽中發票500元 上網炫耀反挨轟

吃霸王餐還拿來炫耀？近日統一發票開獎，一名女網友在網路上竟分享自己和男友吃霸王餐，結帳刷的載具還中獎，原本想發文炫耀卻被網友狠狠砲轟，網友傻眼直呼「不覺得丟臉嗎？」

有人看不下去在Dcard轉貼原帖，圖上是載具中獎通知，女網友附上短文，大言不慚地謝謝店家，還說店員以為她用全支付，結果只是刷載具而已，開心宣傳吃了免費烤串還中500元的故事。轉發文章的網友氣憤表示甲方知情卻沒有告知還沒付款，這樣公然吃霸王餐的行為覺得店員好可憐，竟然還中了發票，雖然店員沒有檢查的確不妥，但他抱不平地喊「店員看到的話，還可以要求付款嗎？」

文章貼出網友紛紛回覆，「應該不能要求付款，發票都開獎了，感覺過很久了，店員只能認賠，是他沒確認在先」、 「笑死，做這種事還敢PO網炫耀，不覺得丟臉嗎」、「以前的人做壞事怕人知道，現在人做壞事怕沒人知道」、「吃霸王餐中發票還有臉拿出來炫耀，真的有夠不要臉」、「如果我朋友有這種人，看到後會默默的遠離他，夠不要臉」。