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她18歲成年禮收一套房但不開心 網見賭徒父親安慰：辛苦了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名18歲女網友被託付管理財產，卻不開心。照片為示意圖，非內文當事人。 圖／ingimage
一名18歲女網友被託付管理財產，卻不開心。照片為示意圖，非內文當事人。 圖／ingimage

日前一名女網友在論壇透露，阿公將房子過戶到她名下，也託付她管理幾百萬的生活費，但原PO曾明確向阿公表示不想管這些財產，卻被指責「自私」，而她也坦言阿公會做此決定是因為她有個喜好賭博的父親。貼文一出，引起熱議。

原PO在Dcard以「成年禮是一套房但我不開心」為題發文表示，家庭成員間關係複雜，母親領只能養活自己的最低薪資，父親長年賭博不工作且有欠債，常常仰賴原PO的阿公替他擦屁股，因此阿公將房子過戶到原PO名下，也將弟妹到成年前的幾百萬生活費交給她管理。

父親得知此消息後，經常傳訊息給原PO討錢，即使她認為父親繼續拿錢、賭博下去，弟弟妹妹的生活費會見底，然而阿公、阿嬤不斷要原PO給父親錢，她推測是因為他們心疼自己的寶貝兒子。

即使原PO每個月都有匯生活費給家裡，但有次父親並沒有照他所說的幫原PO的弟弟買新鞋，原PO近日回家時才發現弟弟的鞋子是破的，感到非常生氣。她也直言，「遇到這樣的父親真的讓人很心累，我也才剛滿18（歲）就要開始管理這些鳥事」。

原PO在文末補充，雖然家裡的生活費名義上是由她管理，不過匯錢與否的決定權還是掌握在阿公手中，她認為阿公、阿嬤只是不想再被自己的兒子煩才轉託財產，原PO也曾明確表達不想再管理財產，卻被阿公、阿嬤覺得自私，也被下令不能不管家裡的事情，因此她也只能「硬著頭皮」繼續管理財產。

有網友分享自己也有會賭博的父親，「我家也有個賭博的老爸，我們兄弟的做法目前生活費一個月給他6000元，剩下4000元，一個禮拜給1000元，給妳參考。其實基本上他都靠那4000在活，6000早就賭掉了，別說殘忍，我給他100塊買午餐，他會拿去買統一肉燥麵，其他50塊寧可拿去買大樂透」、「我爸爸也會賭博，我家境不好，政府給我的生活補助，還有各種財團申請的獎學金，都是我爸拿走，但我脫離了（爸爸在我30歲時過世）」。

其中更有人曾因父親負債被債主追上門，「握手～我也有個會賭博的爸爸，一切在我念完研究所後，開始工作才好轉。小時候過著被債主追的日子，加油」、「想跟原PO說，因為是過來人，我很懂妳的感覺，我爸就是非常標準的親情情勒，不工作總是跟家裡拿錢，一直賭博又欠，又再賭，被高利貸追還跑來我家潑漆，如果要他負責，只會告訴你，『這些討債的只是工讀生不用理』」。

有網友則安慰原PO，「放輕鬆，別太逼自己了，妳已經很棒了，加油」、「只想說妳好棒，才18歲就要面對這麼難解又情緒勒索的親情關係，然後這個情緒會累積，在妳隨著年紀增長累積越多壞情緒時，希望妳要找合理合法的管道釋放或求救，不要傷害到自己，加油」、「妳很棒，幸苦了」、「加油」、「辛苦妳了，給你個抱抱，希望妳能感受到我這個陌生人給妳的溫暖」。

財產 賭博

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