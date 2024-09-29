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她舉女生討厭游泳課「4原因」 網：地板很髒男女都有感

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友討厭上游泳課，並列舉4項原因。照片為示意圖，非內文當事人。 圖／ingimage
一名女網友討厭上游泳課，並列舉4項原因。照片為示意圖，非內文當事人。 圖／ingimage

你喜歡上游泳課嗎？一名女網友近日在社交平台Threads上列舉，女生討厭上游泳課的4項原因：首先，游泳的時候要穿不喜歡穿的泳衣且泳池地板很髒；再來，游泳完洗澡後要吹頭髮，加上要立刻穿上內衣，很卡也很不舒適。

一票網友認同泳池地板很髒，「身為男生也覺得地板好可怕」、「地板超髒不只有女生覺得」、「地板都是大家的頭髮，而且還有水黏在一起超噁心」、「地板真的超噁，以前高中和大學腳一直被感染病毒疣」、「只敢踮腳走…」、「地板有夠噁」、「那個地板真的超噁」、「地板看起來都超髒，真的！一踩上去整個人都不好了，莫名超級噁心的感覺」、「地板真的無法」、「地板超噁心，每次都踮腳加跑步」、「地板衛生堪憂」、「地板超黏，好噁」。

也有網友觀察到，泳池其他設施衛生狀況同樣不佳，「加碼一條游泳池裡的牆壁縫縫刮到的話指甲會有一層垢，因為我不小心刮到過」、「還有淋浴間的隔板根本都不敢碰到」、「泳池的水上還會浮軟軟的蟲屍（蜻蜓之類的），因為水流的關係，很容易注意到的時候就已經快要飄到身邊了」。

有網友則分享其他上游泳課的困擾，「還有泳衣超級難脫」、「而且泳衣超難脫」、「還有身體很難擦乾，穿什麼都很難穿，自從國一開學前我就再也不學游泳了，會游就好了，不要折磨自己」、「不能洗頭直接吹，那個髮質真的…」。

游泳池

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