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聚餐發票中4萬！他興奮發文同行人要求平分 網諷：炫耀反惹事

聯合新聞網／ 綜合報導
和同事聚餐主動刷卡中4萬，他興奮發文炫耀反被要錢。示意圖／聯合報系資料照
和同事聚餐主動刷卡中4萬，他興奮發文炫耀反被要錢。示意圖／聯合報系資料照

統一發票開獎幾家歡喜幾家愁，近日就有一名幸運兒和同事聚餐時負責刷卡，載具居然中了4萬元，興奮的他立馬發文PO在Instagram上，沒想到反而引來當初同行的同事要求平分。

原PO以「聚餐發票中獎，被要求分錢」為標題在Dcard上發文表示，八月時跟部門同事幾個人去吃飯，結帳時他提議自己來刷卡，發票就記錄到自己的載具裡，沒想到近日對獎時竟然中了4萬元，興奮的他立刻貼到Instagram上分享，還特別寫「聚餐吃燒肉還中大獎」。

貼文發布以後，其中一名同事就留言問是不是同行的那次，在確認答案後，其中一個一起去吃的同事就在上班時間要求原PO分錢，並表示因為是五個人去吃，扣掉20％是32000，所以要拿五分之一，大約是6400元。原PO表示對方表情嚴肅的說，自己只好回覆等領錢時再分，但心裡非常後悔自己貼文。

貼文曝光後，對於原PO的行為網友直搖頭，「如果是我的話一定悶聲發財，炫耀反而惹事」、「分出去蠻合理的，畢竟大家都有付錢，但如果是我根本不會發（貼文）」、「誰叫你要發出來滿足你的虛榮心呢」、「又愛炫耀又小氣」、「財不露白，小時候沒有學到這個嗎」。

也有人表示自己遇到這種情況會主動平分，「是我會主動分出來耶，大家都有付錢，我直接吞掉會良心不安」、「我也是會主動跟大家說分錢的人！今天有這張發票的機會是大家給你的」、「不是本來就應該拿出來分嗎？獨吞這種錢你都不會不好意思？」

統一發票

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