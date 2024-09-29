撞殘或撞死？她綠燈行遭撞留後遺症「幸沒撞死」 網：遇撞癱賠透天店

東海大學林姓女學生遭撞死案，傳出死者家屬表示，女學生第一時間並未死亡，質疑她遭公車司機2次輾壓才致死，「撞殘不如撞死」的「大車司機潛規則」傳聞引起討論。一名女網友近日在社交平台透露，她曾綠燈直行被聯結車撞，雖然司機有報警留命，但此次車禍已導致她5年有後遺症，有網友留言表示遇過朋友的長輩將人撞癱，賠了1棟透天店的錢。

原PO在社交平台Threads上發文表示，自己19歲時，走在十字路口且綠燈直行，被聯結車撞，當場昏迷。原PO慶幸司機有報警，留了1條命給她，但是原先美好的人生有了很大的轉變，不僅在加護病房躺了許久，還歷經逾1年的休養復原期、承受約5年的頭痛和記憶力變差的問題。

但是原PO也再次強調，自己比身亡的東海女大生幸運，因為沒有家屬說的2度輾壓致死，更直呼「活著痛死真的好殘忍」，也希望傳聞中的「大車司機的潛規則」能消失。

有網友留言回覆，「前幾年友人的長輩與大學生相撞，大學生撞癱成植物人，中間車禍鑑定過程略，長輩賠給大學生家屬一棟透天店換和解」。

有律師團隊提供免費法律諮詢服務的「最佳律師」官網解釋，車禍過失致死判賠金額大約落在300萬至400萬元，但也有入獄服刑的可能，刑事過失致死罪是非告訴乃論罪，5年以下有期徒刑為法定刑。

針對「撞殘不如撞死」的傳聞，有法界搬出另一見解，撞死人須承擔醫療、喪葬費，法院的民事庭也會考量肇事者與死者雙方職業、收入、侵害程度，決定被害者家屬的精神慰問金，甚至在死者有未成年子女、年長父母的情況下，肇事者會被求償扶養費，判賠金額不一定較少，且故意殺人之舉若被發現會處死刑、無期徒刑或10年以上徒刑的重罪。

有網友則表達對行人被大車撞死的想法，「我有個高中同班同學，我還記得她是一個很有能量、很有衝勁的一個人，大學上課、打工社團什麼都不缺席，10年前上大學的第1年還沒結束，她就被貨運貨車撞死了，因為這件事，每次看到這種都覺得非常可惡但也無奈」、「許多外籍在台記者或YTER（Youtuber）也常說台灣是：『今日公祭、明日忘記』，東海大學女生被公車2度加工輾死，大多數人都不提更高層次問題，政治、體制、法規等！大車司機多是甘苦人，行人、單車機車騎士，大多也是甘苦人，甘苦人互相壓榨」。