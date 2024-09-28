台灣人不懂！為何火鍋1食材外國人超愛？網揭2關鍵原因

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聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，外國人似乎普遍都能接受芋頭，好奇為何有這樣的差異？示意圖／Ingimage
一名網友分享，外國人似乎普遍都能接受芋頭，好奇為何有這樣的差異？示意圖／Ingimage

芋頭是相當常見的食材，但火鍋到底能不能加入芋頭，常常成為網友討論的話題。對此，一名網友分享，外國人似乎普遍都能接受芋頭，好奇為何有這樣的差異？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「外國人比較不怕芋頭嗎？」為題，指出近期逛便利商店，發現有YouTuber推出聯名芋頭商品，但他認為芋頭是「喜好分明」的食物，直言周邊的朋友，只有一半比例的人喜歡芋頭，反觀外國人幾乎普遍都接受芋頭，讓他好奇發問「這種奇怪的差異到底是怎麼產生的？」。

貼文一出後，引起兩派網友熱烈回應，紛紛指出「大部分討厭芋頭的人，好像都是不喜歡粉粉的口感」、「我討厭芋頭，因為不喜歡芋頭味」、「我只敢吃甜芋頭，鹹芋頭滾出地球」、「芋頭完全不行，不過我會吃芋圓」、「甜芋頭很讚！芋泥麻糬、芋頭饅頭、芋頭西米露都超讚，可是鹹的我完全不行」、「超級芋頭控，大魔王的火鍋、佛跳牆都愛」、「芋頭鹹甜都好吃，我可以吃一輩子」、「我覺得鹹的甜的都很好吃欸，是我太奇怪嗎」。

不過，也有部分網友猜測外國人喜歡芋頭的原因，表示「外國人舌頭跟我們不一樣，他們從小就吃很多馬鈴薯訓練，所以比較能接受芋頭」、「在國外住過才知道馬鈴薯有很多不同口感，有的吃起來完全跟芋頭一樣，可能是這樣外國人才比較能接受」、「有沒有可能是他們先吃到的都是好吃的甜芋頭」、「他們應該都是從大眾能接受的甜點開始吃吧」。

YouTuber 外國人 火鍋 芋頭 食材

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