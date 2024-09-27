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友人出國想幫代購！她婉拒又怕對方傷心 網建議：可適時接受好意

聯合新聞網／ 綜合報導
有些人喜歡透過出國旅遊時幫朋友代購物品，除了能取得較優惠的價格外，也能聯繫朋友間的感情。示意圖／ingimage
有些人喜歡透過出國旅遊時幫朋友代購物品，除了能取得較優惠的價格外，也能聯繫朋友間的感情。示意圖／ingimage

有些人喜歡透過出遊時幫朋友代購物品，除了能取得較優惠的價格外，也能聯繫朋友間的感情。有網友發文表示自己男友的姊姊剛好出國，詢問她是否有想要三麗鷗的娃娃，她怕麻煩因此拒絕對方，卻也擔心多次拒絕而給人不好的感受。

一名網友在Dcard上以「會討厭拒絕出國幫忙代購的人嗎」為題發文，說明自己很喜歡三麗鷗這個卡通角色，男友的姊姊時常出國玩，每一次都會拍下三麗鷗的娃娃詢問她要買哪一個，而原PO不想太麻煩人因此回覆：「不用啦～這樣太麻煩妳了」，但又擔心每一次拒絕對方會讓人有不好的感受，因此發文詢問大家的建議。

不少網友認為都是對方主動詢問，原PO不需要感到不好意思，「我覺得她本人都在那拍照了，若有妳喜歡的不妨直說～她如果不想買就不會特意賴妳」、「人際關係的建立本來就在於麻煩別人和被別人麻煩。她既然主動釋出善意，妳也不用拒人於千里之外。大方真實一點，喜歡就喜歡，不要就不要」。

也有人建議原PO可以嘗試接受幾次對方的善意，「我覺得會主動詢問妳，男友的姊姊應該挺喜歡妳的，如果有看到想要的就直接說要吧！然後再補一句『謝謝姊姊！祝妳旅遊愉快喔～等回來我再給妳錢』這樣 」、「第一次會客套，第二次會說小東西，然後給整數或小東西請客回去，人際關係就是有來有往，真心相待就對了」、「一直拒絕別人感覺好生疏，偶爾會意思意思答應，回請吃個飯或小禮物什麼的，禮尚往來」。

伴手禮 出國旅遊 朋友

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