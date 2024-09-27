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獨／不只ISS！這間重量級外資機構報告出爐 力挺「新新併」

客人1行為讓汽車旅館業者氣炸 同業有感：見怪不怪了

聯合新聞網／ 綜合報導
汽車旅館示意圖。 圖／ingimage
汽車旅館示意圖。 圖／ingimage

汽車旅館不僅室內空間大，還附有專屬停車空間，收費比起其他旅館、飯店也較便宜，因此成為不少人住宿休息的最佳選擇。有一名汽車旅館業者就發文抱怨，有客人開車入住時，竟然在後車廂偷藏了一個人，讓他氣得想列入黑名單並報警。

原PO在臉書「靠北住宿2.0」發文表示，自己是汽車旅館的業者，日前遇到有兩名客人開車來住宿，但讓他不滿的是，明明兩人房的房間最多就是只能住兩個人，但對方的後車廂竟然偷藏了第三個人，讓他氣得直說「當我們不知道是不是啦！這種偷偷帶第三人的能不能黑名單加報警提告呢？」

貼文一出，有人開玩笑地說，「放後車廂的應該是綁票或是屍體吧？」、「確定不是綁票？」、「就想三個人熱鬧一下」、「可能不是人」；也有人表示，「這種藏人的有問題！應該報警」、「後車廂沒開竟然還能知道有一個人，你也真厲害」、「怎麼會躲後車廂？一般來說趴在後面就很難看得到了」、「就加錢，不然就解除契約」。

其他同樣是旅宿業的網友也分享經驗，「哈哈哈，見怪不怪！還遇過輪流住，房間明明拔卡外出，結果其實裡面還偷睡兩個人，在汽車旅館工作可以練就視人的直覺力，別懷疑」、「民宿也常常遇到半夜偷渡的客人，只要他們半夜不吵鬧，我們都是放過他們」、「藏人就很常有的事情呀，沒關係啦，我也做過汽旅，看淡就好，不用太上心，很累」。

汽車旅館

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