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日式「冷便當」不合台人口味？她認定發展潛力 網指滿足一條件會買

聯合新聞網／ 綜合報導
日本人習慣吃的冷便當，在台灣會有市場嗎？ 示意圖／ingimage
日本人習慣吃的冷便當，在台灣會有市場嗎？ 示意圖／ingimage

日本食物多冷食、以精緻著稱，連便當也不例外。一名網友提到，比起台式便當，在炎熱的夏天更喜歡日本的冷便當，她認為在台灣應該有發展潛力。不過不少鄉民表示，日本冷便當不太符合台灣人的飲食習慣，再加上價格偏高，可能很難在台灣打開市場。

原PO在PTT WomenTalk板發文，指出台灣的氣候很炎熱，到10月都還是很熱，「吃那種很熱很油膩的便當常讓人受不了」，很多人夏天寧可吃涼麵，日本則是吃冷的便當，「可冷食，擺盤也不錯看，東西小小的、少少的」。她覺得日式便當在台灣應該滿有市場，「但台灣好像除了少數百貨公司以外，也不太主打這個，如果台灣一個這樣的便當，大概賣180-250元應該是會有市場吧？你會期待嗎？」

貼文一出，鄉民紛紛發表看法，「日式便當比較常被當成開會便當，那價格常吃不太可能」、「250寧願吃兩個便當」、「台灣人不太習慣冷便當吧」、「冷便當是日本鐵路便當的特色」、「（日本便當）其實沒那麼好吃，好吃的都不便宜」、「日本人不喜歡在公眾場合造成他人困擾，所以有香氣的食物是大地雷」、「便當我喜歡吃熱的」、「去日本吃還是覺得台灣熱便當比較好吃，主要是有青菜」。

不過也有網友表示期待，「希望有冷便當，台灣便當大多太油」、「沒吃過，價格壓在150元以下也許可」、「價格打下來可以」、「我會想多吃點不一樣的東西」、「夏天吃冷便當很可以」。

便當 日本

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