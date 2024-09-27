去日本搭船還是跟團？他首次出國陷兩難 一票人曝郵輪缺點：狂排隊

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聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友第一次出國去日本，考慮搭郵輪或跟團。示意圖。 圖／ingimage
一名網友第一次出國去日本，考慮搭郵輪或跟團。示意圖。 圖／ingimage

許多人出國旅行會考慮跟團還是自由行，該如何抉擇呢？一名網友發文詢問，他第一次出國去日本，考慮搭郵輪或跟團，跟團雖然能到很多景點，自由時間卻相對較少，於是請教網友：「第一次出國要搭船還是跟團？」

一名網友在PTT發文，表示自己第一次去日本遊玩，預算大概4萬，現在有2個方案在考慮，一個是搭郵輪、另一個是跟團。原PO會想到郵輪主要是很多IG網紅介紹，可以玩各種郵輪設施，吃飯免費，行程也相對輕鬆，但陸上活動時間可能會比較短，不能深入體驗當地文化，去的地方以沖繩、石垣島跟九州為主。

原PO表示，跟團的話就是行程規劃好，可以省很多麻煩，很多景點可以玩到，但行程可能會比較緊湊，自由時間有限，也怕會遇到不合拍的團友。目前原PO鎖定大阪，他最想去環球影城，「想要大家給我一點建議，跟團好還是搭郵輪好？」

此文一出，大多網友不建議搭郵輪，並列舉缺點，表示在船上很無聊，「搭船是最浪費時間和金錢的，玩不到什麼」、「郵輪岸上時間不多呦，第一次日本旅遊建議還是跟團」、「郵輪主要使用船上設施，去到陸地上只是短暫放風」、「房間跟床都小得要命，在船上很無聊，可能設施對我都沒什麼吸引力，在船上的時間很浪費」、「千萬不要搭郵輪，要體驗選天數越少越好，先想想你幾乎都被綁在船上活動」。

也有網友分享自身經歷，勸原PO不要搭郵輪，「我第一次搭郵輪選9月，但遇到颱風延到10月，原本以為沒差，但10月開始東北季風海浪超大，第一天下午上船，晚上幾乎一直抱著馬桶吐」、「實際搭過之後覺得普普，啥都要排隊」、「郵輪上岸要大排長龍辦入境，根本折騰人」。

出國旅遊 自由行 郵輪

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