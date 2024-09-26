高雄人北漂到基隆唸書才知道「10件事」 網：冬天快冷死

日前一名從高雄北漂到基隆讀大學的網友透露，自己大學2年間不僅結交很多基隆朋友，也顛覆對基隆的印象，並列舉10件事，其中包含基隆夏天不常下雨、冬天氣溫常低於15度、市區單行道很寬等，有網友認同地表示「冬天真的很冷」。

原PO在Dcard以「來基隆讀書才知道的事情」為題發文表示，自己是高雄人，因家中工作的緣故，高中在台北唸書，大學則到了基隆，目前是大二生，不只認識許多基隆朋友，也顛覆先前對基隆的印象，並列舉10件事。

首先2點為「地方分區方面」，原PO以為基隆市並無分區，直到聽到基隆朋友說自己住在信義區，並查找資料後，才發現基隆市也有劃分區域，而且遇過住七堵的朋友會說，要去基隆買東西，一問之下才知道七堵人稱靠近廟口的區域為「基隆」，其他區域則稱「街上或市區」。

接著4點則是「關於天氣」，在夏天基隆不太下雨，此現象顛覆原PO對基隆「雨都」的印象，但冬天就幾乎每天下雨，他的朋友說，就算是地面潮濕的陰天，只要不下雨都算好天氣，而原PO也觀察到基隆人不太怕下雨，他也補充，冬天除了多雨外，也很寒冷，氣溫12、13度很常見，但這溫度在高雄已經算寒流等級了。

最後4點為原PO「對基隆的觀察」，分別是得知很多前所未聞的食物、單行道很寬、能聽到的台語比在台北還多，他也覺得基隆當地人腿部肌肉似乎較發達。

網友紛紛留言，「冬天真的快冷死」、「不用冬天，每年現在這個時候就開始會每天下雨」、「我也是去年從屏東轉來海大，超不習慣天氣的」、「白米甕砲台傍晚去看夕陽，適合心情不好的時候讓自己放鬆」、「我男友基隆人，雖然不怕雨，但超討厭下雨，只要一下雨，心情整個都不好了」、「我在基隆待了快7年，下雨的天數真的有明顯減少，尤其是夏季真的是減少最多的。但最近是剛好有鋒面什麼的加上去才這樣連續下雨，不然前1、2年前要到10月甚至11月開始才會有這種連續下雨的時候，到隔年的清明節附近雨勢才會有明顯趨緩」。