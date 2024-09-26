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好佛心！路易莎內用獲免費「隱藏好康」 4千人狂讚：都不知道

聯合新聞網／ 綜合報導
路易莎。非文中店家。 聯合報系資料照／記者林澔一攝影
路易莎。非文中店家。 聯合報系資料照／記者林澔一攝影

連鎖咖啡店路易莎，因為平價且據點多，擁有大批粉絲。最近有一名網友表示，在某天於路易莎內用時，店員突然來問「要喝紅茶嗎？不用錢」，讓他整個開心到不行，也表示這是第一次有被請飲料的待遇，引起熱議。

網友在社群平台「Threads」發文分享，他某天晚上在路易莎加班趕稿時，店員突然靠近出聲喊「不好意思」，原PO以為是來提醒要打烊了，沒想到這時店員突然問一句「要喝紅茶嗎？不用錢」，並且說明因為當天賣不完要倒掉，因此為了不浪費而詢問，甚至還可以調整甜度冰塊。

原PO當下超級開心，因為自己常在咖啡廳待到打烊，但從來沒有被請過飲料，從小到大也是請別人比較多，因此不知道「被請喝飲料是這麼幸福的事」，也許願這位店員以後都不會遇到奧客。

此文也引起很多人熱議，不少人大讚，「希望這家店生意越來越棒，我喜歡這種人性化不浪費的店員」、「好讚哦，跟你一樣心情也好起來」、「喜歡您這樣的心態」、「好暖好甜」、「小確幸」、「不要浪費很好，怕睡不著就變成明天早餐喝」。

過來人也留言「我自己做餐廳外場，有時候可能飲料做錯（就是倒錯飲料，不方便再倒回去、或是為了拍攝而倒飲料）這種不在出單範圍的飲料我也會請客人喝欸」、「曾經晚上快12點去全家買馬鈴薯吃，店員說直接送我」、「我之前剪片剪到人家打烊…也被請過紅茶」。

路易莎

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