快訊

外資回來了！狂買大型股 鴻海、台塑、中鋼都擠進前十名

拚新新併股臨會過關！魏寶生喊高標收足委託書 和外資溝通內容英文信曝光

上月遭祝融燒毀拜殿…「泡麵土地公廟」浴火重生 香客湧入大啖泡麵

聽新聞
0:00 / 0:00

南港人曝到台北車站搭1交通工具「比捷運還快」 在地人：CP值高

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友透露從台北車站搭高鐵到南港，不僅速度快還很便宜。圖／聯合報系資料照
有網友透露從台北車站搭高鐵到南港，不僅速度快還很便宜。圖／聯合報系資料照

台北的大眾運輸相當發達，民眾除了小黃、Uber還可以選擇捷運、公車等。有網友就發文說如果從台北車站高鐵到南港，不僅便宜還更快，貼文一出引起不少人共鳴，還有南港人笑說這是他們的小秘密。

原PO在Threads發文表示，最近發現從台北車站搭高鐵到南港站，不用10分鐘就抵達了，票價還只要35元而已，和捷運相比差不多，但時間更為節省，讓他直呼「為什麼我以前要搭捷運？」，其他有類似經驗的網友也點頭認同，認為以時間和票價來說，北車到南港搭高鐵會比較值。

貼文吸引眾多討論，「其實很多人會這樣搭喔！南港車站有微軟總部」、「8分，南港人小秘密」、「早就知道了啊，哈哈…我們家都搭高鐵去北車，出站左轉走去中山站當散步」、「你太晚發現了」、「學會了，以後可以到南港搭9026回家」、「我以為台北人都知道」、「對啊，跟捷運差不了多少錢，又一定有位子坐」、「而且一般情況下高鐵很準時，台鐵可能還會有誤點」。

但也有人說高鐵班次密度沒有捷運多，「但高鐵班次密度低於捷運，算上等車時間其實也不一定完全海勝」、「超快！但我會算時間搭，之前曾有過沒看時刻表，蹲在月台等半小時…等待的時間可能都快繞到家了」、「班次密度捷運還是高於高鐵，台鐵也是可以，只是誤點風險高一些。如果沒有剛好搭到高鐵或台鐵，那搭捷運的時間也沒有差到哪裡去」。

不過有網友認為台鐵在速度和票價上略勝一籌，「台鐵比較快，捷運會繞路」、「我台北到南港如果看到班次剛好的話會選擇搭台鐵，也會比捷運快」、「火車10分鐘，14塊」、「火車只比高鐵慢一分鐘，但便宜20元」、「台鐵又快又便宜」。

台北車站 捷運 高鐵

延伸閱讀

卓揆稱高鐵進高雄站「願做決定」 陳其邁：恐再挖10年

國台辦：兩岸民眾坐著高鐵過海峽的夢想將會實現

捷運末端站南勢角年成交量奪冠 北市這區房價拿第二

服務人員面露不耐…乘客搭商務艙怨「點心不能一直拿？」高鐵回應了

相關新聞

南港人曝到台北車站搭1交通工具「比捷運還快」 在地人：CP值高

台北的大眾運輸相當發達，民眾除了小黃、Uber還可以選擇捷運、公車等。有網友就發文說如果從台北車站搭高鐵到南港，不僅便宜還更快，貼文一出引起不少人共鳴，還有南港人笑說這是他們的小秘密。

話沒說完好友搶喊「我也是」…她無奈心累 網狂點頭：這種人超多

大部分的人都有分享欲，喜歡和親朋好友分享自己的生活，不過輪流擔任傾聽者也很重要！一名網友在Dcard上發文抱怨，自己和朋友聊天話都還沒說完對方就急著把話題網自己身上扯，講完才補一句「你剛才說那是怎樣」，無禮行為讓她超無奈直言心很累。

50嵐員工都喝啥？最夯的不是1號 一票人選最貴的它：濃又好喝

台灣人愛喝手搖飲，其中連鎖品牌50嵐更受到不少人青睞。近日一名女子好奇，50嵐員工都喝什麼？引發50嵐店員熱烈討論，除了常見的1號（四季春＋珍波椰）外，最多人推薦阿華田系列。

帶泡麵到學校賣日賺逾百元！她分享同學賺錢妙招 網笑歪：要加蛋

商業頭腦動得快，即使是學生也能夠賺取外快！日前一位女網友分享，她好友每天會帶很多泡麵到學校，一碗成本是19元，朋友都用30元賣給大家，一天大概可以賣出12碗，扣成本後相當於淨賺132元，文章曝光後，許多網友大讚「很有生意頭腦」。

到底貴什麼！他問健康餐跟自煮差在哪 愛好者吐實情：健康非主因

現代人追求健康飲食，促進不少主打健康餐的商家餐館擴張。一名網友在PTT WomenTalk版發問，不解為什麼大家都愛健康餐，不解和自己住差在哪，貼文發布後網友紛紛回答看法。

不願接受自己胖！她嘆朋友「撐爆衣服」還不想賠償 店員傻眼開嗆

肥胖可能會造成身體負擔。近日一名女網友指出，她有一位朋友身高155公分、體重90幾公斤，平常相處都沒問題，但只要一起逛街買衣服「就是噩夢」。貼文曝光後，也引起底下留言區熱烈討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。