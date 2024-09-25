南港人曝到台北車站搭1交通工具「比捷運還快」 在地人：CP值高

台北的大眾運輸相當發達，民眾除了小黃、Uber還可以選擇捷運、公車等。有網友就發文說如果從台北車站搭高鐵到南港，不僅便宜還更快，貼文一出引起不少人共鳴，還有南港人笑說這是他們的小秘密。

原PO在Threads發文表示，最近發現從台北車站搭高鐵到南港站，不用10分鐘就抵達了，票價還只要35元而已，和捷運相比差不多，但時間更為節省，讓他直呼「為什麼我以前要搭捷運？」，其他有類似經驗的網友也點頭認同，認為以時間和票價來說，北車到南港搭高鐵會比較值。

貼文吸引眾多討論，「其實很多人會這樣搭喔！南港車站有微軟總部」、「8分，南港人小秘密」、「早就知道了啊，哈哈…我們家都搭高鐵去北車，出站左轉走去中山站當散步」、「你太晚發現了」、「學會了，以後可以到南港搭9026回家」、「我以為台北人都知道」、「對啊，跟捷運差不了多少錢，又一定有位子坐」、「而且一般情況下高鐵很準時，台鐵可能還會有誤點」。

但也有人說高鐵班次密度沒有捷運多，「但高鐵班次密度低於捷運，算上等車時間其實也不一定完全海勝」、「超快！但我會算時間搭，之前曾有過沒看時刻表，蹲在月台等半小時…等待的時間可能都快繞到家了」、「班次密度捷運還是高於高鐵，台鐵也是可以，只是誤點風險高一些。如果沒有剛好搭到高鐵或台鐵，那搭捷運的時間也沒有差到哪裡去」。

不過有網友認為台鐵在速度和票價上略勝一籌，「台鐵比較快，捷運會繞路」、「我台北到南港如果看到班次剛好的話會選擇搭台鐵，也會比捷運快」、「火車10分鐘，14塊」、「火車只比高鐵慢一分鐘，但便宜20元」、「台鐵又快又便宜」。