話沒說完好友搶喊「我也是」…她無奈心累 網狂點頭：這種人超多

許多人都有分享欲，喜歡和親朋好友分享自己的生活，不過輪流擔任傾聽者也很重要！一名網友在Dcard上發文抱怨，自己和朋友聊天時話都還沒說完，對方就急著把話題網自己身上扯，講完才補一句「你剛才說那是怎樣」，無禮行為讓她超無奈直言心很累。

網友以「動不動就把話題扯到自己身上的人」為標題，詢問大家有沒有遇過正當你跟朋友分享事情的時候，有人動不動就會把話題扯到自己身上，例如「對呀。我也是，我跟你說我怎樣」，然後就開始講自己的事情。原PO表示雖然偶爾話題會跟原本說的相關，但還是覺得心累，不知道有沒有網友也遇過？她補充和那位朋友對話唯一的好處，是好友分享完自己的事會在結尾問一下「所以妳剛才說那個是怎樣」。

文章曝光後不少網友湧進留言區點頭共鳴，「我認真聽朋友分享的事情並給反應，結果換我分享後，她直接敷衍回我並開始說自己的事情」、「真的是在演講欸」、「這種人不是超多的嗎哈哈」、「對話自戀症，超煩」、「超懂！這種人通常附加優越感加自戀，無法深交的那種」、「我通常禮貌微笑給予回應，但久了好厭煩，學習聆聽真的很重要」。

不過也有網友表示，因為自己不善於分享，有這樣的朋友可以讓對話持續不斷，「我常常是不太知道要怎麼分享，所以很喜歡當聆聽者的那個人」、「我喜歡這種的，他會一直講話，我就只要聽就好」。