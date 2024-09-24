50嵐員工都喝啥？最夯的不是1號 一票人選最貴的它：濃又好喝

台灣人愛喝手搖飲，其中連鎖品牌50嵐更受到不少人青睞。近日一名女子好奇，50嵐員工都喝什麼？引發50嵐店員熱烈討論，除了常見的1號（四季春＋珍波椰）外，最多人推薦阿華田系列。

原PO前天（22日）在threads發文問道：「50嵐的員工，你們在50嵐都喝什麼？」由於她自己也在50嵐上班，不禁直呼：「每天喝到不知道喝什麼，都亂搭！」

貼文曝光後，釣出不少員工留言，「烏龍奶、波霸烏龍奶、荔枝烏龍奶、冰淇淋烏龍奶、反正烏龍奶超好喝」、「四季當水喝，偶爾趁店長不在偷喝烏龍拿鐵」、「每天上班先來一杯珍波椰青茶」、「上班第一杯珍波椰，剩下的就看心情亂喝」、「冰淇淋紅茶」。

其中最多人提到的是阿華田，「每天直接喝最貴的阿華田拿鐵」、「可可芭蕾2匙＋阿華田3匙，再1：1加牛奶超濃好喝」、「阿華田＋奶精＋紅茶」、「我都喝珍波椰阿華田」、「阿華田冰淇淋」、「可可芭蕾、布丁蜂蜜奶青、烏龍奶、蜂蜜阿華田」。

此外，其他非50嵐員工的網友們，也紛紛分享自己的愛好，如柚子紅茶、四季拿鐵、四季春等。