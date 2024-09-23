帶泡麵到學校賣日賺逾百元！她分享同學賺錢妙招 網笑歪：要加蛋

商業頭腦動得快，即使是學生也能夠賺取外快！日前一位女網友分享，她好友每天會帶很多泡麵到學校，一碗成本是19元，朋友都用30元賣給大家，一天大概可以賣出12碗，扣成本後相當於淨賺132元，文章曝光後，許多網友大讚「很有生意頭腦」。

一名女網友「155._.ying」在Threads分享，她好友每天都買很多泡麵來學校，但不是要自己吃，而是要轉售給其他同學。從原PO分享的照片來看，有許多熱門泡麵都是販售的品項，包含排骨鷄麵、維力炸醬麵等等，她指出「一碗成本價19元，帶到班上販售30元，總共賣掉12碗，一天淨賺132元」。

文章曝光後，有網友幽默表示「我以前也會做這種事，我會帶一桶巧克力粉去學校，說泡一次20元，但我的閨蜜都會趁我去補習時偷挖，不愧是我閨蜜」、「這應該算運費吧，哈哈」、「一雙筷子要順便賣5元」、「很棒，從小就有賺錢的生意頭腦，長大會更強」、「有加蛋跟泡好泡麵的服務嗎？」原PO也幽默回應「我朋友都拿外送多給的筷子跟湯匙來賣，0成本超好笑」。

但也有網友提醒「這樣到最後有金錢糾紛，又要出動家長施壓導師，導師得處理。如果你情我願，沒導師的事情就好，如果談不攏價格，搞到家長不高興，那就很麻煩，導師收個班費要公開透明，明細要寫清楚，就是因為談到錢，會出現很多麻煩的糾紛」。