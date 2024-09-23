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到底貴什麼！他問健康餐跟自煮差在哪 愛好者吐實情：健康非主因

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇健康餐和自己煮差在哪裡？示意圖／ingimage
一名網友好奇健康餐和自己煮差在哪裡？示意圖／ingimage

現代人追求健康飲食，促進不少主打健康餐的商家餐館擴張。一名網友在PTT WomenTalk看板發問，不解為什麼大家都愛健康餐，想知道和自己煮的差在哪，貼文發布後網友紛紛獻出看法。

原PO以「為什麼健康餐的價格那麼貴」為標題發文，求解健康餐吸引人的秘密。她表示隨便一叫都200塊起跳，雖然感覺沒熱量又營養均衡，但是又懷疑這樣有比自己煮還健康嗎？並好奇問：「用的油跟食材差在哪？」

貼文下不少人回應，「那些懶得自己煮的人願意花貴一點的錢買健康餐」、「一個人煮又要多樣性真的頗麻煩」、「看準那些人就是懶不自己煮」、「有供給需求，加上現在大環境如此」、「就懶得煮，可以加減彌補吃大餐後的罪惡感」、「常常是那種出門在外上班的中午，大多數的人還是會外食」。

不過也有人調侃道，「少放油鹽糖，然後水煮，冠上健康餐，就可以噱你一筆」、「這真的是這個時代很有趣的事」、「智商稅，成本比較少，賣你盤子價」。留言中也有內行人補充，「健康不健康倒是其次，主因還是相對清爽，而且食物新鮮很多」、「傳統便當和自助餐的飯菜餿味很明顯，健康便當的價值在於你工作忙碌辛苦到了中午不必忍受吃那些臭爛掉，只好高溫炒炸來掩蓋的餿料」。

健康餐 外食族

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