不願接受自己胖！她嘆朋友「撐爆衣服」還不想賠償 店員傻眼開嗆

肥胖可能會造成身體負擔。近日一名女網友指出，她有一位朋友身高155公分、體重90幾公斤，平常相處都沒問題，但只要一起逛街買衣服「就是噩夢」。貼文曝光後，也引起底下留言區熱烈討論。

原PO在Dcard發文表示，這名朋友人很謙和、個性很好，但因為身材的關係曾被嘲笑，不論是職場或人際關係，都明顯受到影響。於是原PO的朋友們為了提振她的信心，將其帶出門逛街買衣服「大改造」，卻總會出現一些尷尬的情況。

原PO提及三個事件，包括一：朋友對自己的身材有濾鏡，明明要穿4XL，她卻會自己拿XL的衣服試穿，加上喜歡韓風「上短下長」的搭配，很常看到她拿明顯不適合自己的衣服試穿，店員都會露出尷尬又擔心把衣服撐壞的表情。

事件二：朋友很常一次試穿20～30幾件衣服，曾經在店裡連續試穿一個半小時，最後只買兩件或是不買，原本還想試穿下去，但店員會直接趕人，說店裡沒有適合她的衣服，拒絕讓她試穿，且這種情況發生多次，都是在不同的商店。

原PO表示，後來大家會勸朋友減少試穿的時間，偏偏她又問題一堆，嫌棄歐美風太休閒不細緻，回去挑韓風，但韓風版型偏小，又不適合自己的氣質，最後沒完沒了，等到所有人都不耐煩。

事件三：朋友曾經在專櫃買衣服，把一件褲子撐裂開過，店員直接要求朋友賠償，但她卻不肯，店員便開嗆「身材上寬下寬，不要來別人百貨公司亂，去大尺碼店買比較實際」，但她認為去大尺碼店就是承認自己胖，因此不願意，後面吵架完賠償了事。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「妳朋友大改造要去的應該是健身房，不是去買衣服」、「我不太能理解喜歡韓風又穿不下還不減肥，這種超級矛盾行為」、「感覺本身個性就有問題」、「我會放生欸，胖又不減肥，陪這種人試穿衣服有夠麻煩」、「胖的人再漂亮都不健康，飲食控制＋健身，才是從根本解決的方式」。