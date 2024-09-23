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40歲三高還吃超油！她好奇中年大肚男多：財富自由不擔心健康？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友發現許多身旁的中年男性都有三高的困擾，卻完全不重視飲食。示意圖／ingimage
一名女網友發現許多身旁的中年男性都有三高的困擾，卻完全不重視飲食。示意圖／ingimage

「三高」不是指薪水高、智商高、顏值高，而是國人常見的三種慢性疾病：高血壓、高血糖及高血脂。一名女網友發文詢問，她發現身旁許多中年男性都有三高的困擾，卻完全不重視飲食，讓她好奇詢問：「雖然我好羨慕他們財富自由，但也很好奇，請問這樣的人都不會擔心健康嗎？」

一名女網友在PTT發文，表示身邊很多中年男子都挺著「大肚子」，前同事是工程師，已「財富自由」，才40出頭就三高、重度脂肪肝；而另一個朋友三酸甘油脂，快十年了，聽說抽出來的血都是稠的，靠吃藥控制；還有一個同事四肢細但肚子超大，午餐常是麵線滷味類的小吃，飲料加布丁，偶爾吃沙拉平衡，但整體蛋白質超不足。

原PO表示，以上男性都有老婆，每日走路步數不超過3000步。平時原PO也常在菜市場看到一堆「胖老人」，雖然很羨慕他們財富自由，不過也讓原PO好奇：「這樣的人都不會擔心健康嗎？」

此文一出，不少網友認為吃是男人舒緩壓力、享受人生的方式，「心態也沒很難理解，外食追求簡單好處理，為了舒緩壓力就會吃很多美食」、「人家可能前半生都在為財富打拚，現在豐收了，當然享受人生啊」、「享受現在vs投資未來，兩邊的行為動機都不難理解」、「人就活一輩，他選擇這樣開心又哪裡不對」、「心態就是及時行樂，活在當下」。

不過也有網友認為，人到中年還是要自律，「就不自律啊，拿工作忙當藉口，肥宅休閒時間剩不多當然選擇打電動，誰要去健身房」、「這是每個人的選擇囉，年輕的時候怎麼吃，老的時候要承受代價，不要說那種少數沒飲食控制又活到很老的」。

衛生福利部在官網提醒國人，「三高」與罹患慢性疾病的風險有極大的關係，民眾應養成健康生活習慣，定期測量血壓、血糖或抽血了解血脂的數據，做好體重控制，在疫情期間勿過度恐懼，做好自主健康管理，持續規律服藥，不可擅自停藥，盡量定期回診，別因疫情而自我延後慢性病的追蹤、治療與控制。

慢性病 脂肪肝

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