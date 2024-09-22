他到超商買咖啡驚見菜單列3國語言 網友：早已邁入國際化

台灣外籍移工人數逐年增加，截至112年底，持有效居留證之在台外僑居留人數（不含大陸港澳）， 以移工65.3萬人（占76.7％）最多，在城市中各個角落都能見到他們的身影。近日，有網友發現超商的菜單竟新增了印尼與越南文，他驚訝地說「台灣這樣下去會不會亡國啊？」

一名網友在PTT論壇發文，自己週日到全家買杯拿鐵，點餐時發現電子螢幕除了中文外，竟然也新增了印尼與越南版本；而他最近到嘉義的佐登妮絲城堡玩，當地的觀光客也幾乎都是東南亞人，他驚訝地表示，「台灣這樣下去會不會亡國啊？」

有網友認為，面對少子化與國際化，外國移工逐漸融入台灣的職場內，消費能力不輸台灣人，「認真說，全世界都會趨同化，因為只有東南亞狂生，只差在你國家的體質好不好、會不會亂」、「公司樓下的全家也是，老闆說移工的消費力不比台灣人少，不過應該只會在工業區而已」、「台灣需要印尼外傭和越南外勞」。

也有網友留言反諷，「那個是經濟動力火車頭，你放尊重一點」、「不是會不會亡，是已經走在亡路上了，發現很多人都沒明白，過去8年少子化到底對台灣傷害有多大」、「企業主對外勞很友善啊，一直持續進口欸」、「將來台灣主要語言就是印尼、越南文，你提早適應就好，不然趕快去學」。