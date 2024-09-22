她在日本叫計程車想坐副駕駛座 一開門見司機滿臉驚恐「酒都醒了」

出國搭計程車時，若不留意「一件事」，可能會釀成笑話。一名女網友近日在社交平台透露，去日本時喝了酒叫一輛計程車，司機抵達時，她自然地開了門想坐副駕駛座，卻和司機驚訝地四目相覷。網友紛紛留言分享類似的經驗，也有人解答，關鍵在於日本與台灣汽車副駕駛座位子不同，原PO其實是開到駕駛座。

原PO在Threads上發文直問，「我相信不是只有我一個人在日本遇到這種事吧？」她說明，自己在日本時，有一次喝完酒，無法坐地鐵，忍著痛叫日本當地的計程車。計程車到後，她因習慣使然打開門想坐副駕駛座，然後與司機驚訝地互看，原PO在文末直呼，「酒都醒了 」。

有網友現身解答，且回覆被原PO設為置頂，「這還蠻好笑的，日本是右駕，台灣是左駕，妳以為妳打開副駕駛座，但其實是駕駛座，你們兩個都嚇壞了！」

其他人則分享自己遇過與原PO相似的經驗，「我住在日本，有一次去台灣玩，在機場坐計程車，司機在幫忙放行李箱下了車，我預備坐副駕的位子，打開門坐下才發現自己直接坐到司機的位子去，司機都問我是不是要幫他開，大家笑成一團」、「我做過類似的事，日本朋友載我去玩，下意識我就走到我認知的副駕」、「妳不是一個人，我有一次在日本要去居酒屋，因為快到訂位時間了我很著急，叫了計程車一直拉駕駛座的門」、「我之前去泰國，泰國也是右駕，然後一時忘記很順地直接打開右邊車門，駕駛一樣嚇到，朋友他們在後座笑到肚子痛」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康