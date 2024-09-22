快訊

愷樂消失4年首露面！41歲生日當媽變這樣 幸福喊「你是最棒的禮物」

以黎猛烈交火...真主黨瞄準以國空軍基地 射百餘枚火箭彈

聽新聞
0:00 / 0:00

高中班對成高考公務員 兩夫妻買房不生小孩…他憂台灣的未來

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣不少年輕夫妻選擇買房不生小孩。示意圖／ingimage
台灣不少年輕夫妻選擇買房不生小孩。示意圖／ingimage

經濟不景氣，不少年輕人都決定不生小孩，與其被錢追著跑，不如選擇輕鬆一點的方式度過晚年。一名網友在PTT分享自己的兩名高中同學原是班對，兩人修成正果結婚還買房，目前都是公務員，看似完美的家庭條件卻決定不生小孩，讓他非常驚訝，不禁嘆道「怎麼回事？連中產階級都不生」。貼文一出網友回應，「政府都不緊張了，你緊張什麼？」

原PO曝光中秋節和同學相聚的經過，兩名主角是他的高中同學，曾是班對現在是夫妻。兩人都是高考公務員，聊天後發現他們有買房，但不生孩子，原因是「養不起」，意想不到的回答他驚呼「這讓我超Shock的」，並驚訝道「現在連中產階級中的菁英都不生，那高雄未來怎麼辦？台灣未來怎麼辦？」

貼文一出，網友紛紛回覆，「依照物價房價飆漲速度，兒女還要你幫忙養」、「工程師沒生再緊張」、「不生，未來會怎樣？」；也有人分析，「生小孩大部分會降低生活品質、精神跟物質上都有」、「大部分的人不想犧牲生活品質，去換取一個比走鋼索更不穩定的未來」、「理性思考，看不到生小孩的優點與誘因」。

有網友分享身邊友人的經驗，「八年級生朋友一個接著一個結婚、生小孩耶」、「同事雙薪家庭，一個月近10萬吧，生三個，看你怎養而已」、「我周遭的沒生的比較少欸，同溫層問題吧」。

少子化 買房

延伸閱讀

高考公務員年薪70萬起跳…夢幻公職變低薪組？兩派網友掀論戰

南部想找月薪60K不加班職缺？ 網曝：2工作能達年薪百萬

曾經的「鐵飯碗」沒人想做？ 網不認同：仍很難考但高薪不易

「只是不夠絕望」吐主管爛事…公職男2個月拚上高考 暴哭跪謝文昌帝君

相關新聞

她在日本叫計程車想坐副駕駛座 一開門見司機滿臉驚恐「酒都醒了」

出國搭計程車時，若不留意「一件事」，可能會釀成笑話。一名女網友近日在社交平台透露，去日本時喝了酒叫一輛計程車，司機抵達時，她自然地開了門想坐副駕駛座，卻和司機驚訝地四目相覷。網友紛紛留言分享類似的經驗，也有人解答，關鍵在於日本與台灣汽車副駕駛座位子不同，原PO其實是開到駕駛座。

他到超商買咖啡驚見菜單列3國語言 網友：早已邁入國際化

台灣外籍移工人數逐年增加，截至112年底，持有效居留證之在台外僑居留人數（不含大陸港澳）， 以移工65.3萬人（占76.7％）最多，在城市中各個角落都能見到他們的身影。近日，有網友發現超商的菜單竟新增了印尼與越南文，他驚訝地說「台灣這樣下去會不會亡國啊？」

高中班對成高考公務員 兩夫妻買房不生小孩…他憂台灣的未來

經濟不景氣，不少年輕人都決定不生小孩，與其被錢追著跑不如選擇輕鬆一點的方式度過晚年。

排班計程車超排斥「這類人」 網建議：還是自己叫車最舒服

常見的車站、醫院、機場外總是能見到排班計程車的身影，司機們井然有序的排隊等待乘客，將民眾平安送達目的地。近日，有女網友在車站搭乘排班計程車，而她的目的地距離不到一公里，司機得知後馬上變臉開始碎念，小黃如此差勁的態度讓原PO忍不住發文抱怨。

東京夜景中藍色光點遍布城市 網認出大推高評價住宿：CP值很高

國旅價格大漲讓許多人選擇直接飛到國外旅遊，日本更是不少台灣人的首選。

她戴手套拔尿管遭嗆「怕髒就不要當護理師」 網抱不平：白目家屬

為了安全與衛生，醫療人員在執行作業時都會戴上手套，防止自己與病患「直接碰觸」。近日，有名護理師卻聽到家屬抱怨：「怕髒就不要當護理師」，讓她感到傻眼又無奈，直呼：「醫療環境就是被你們這些刁民給染污的」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。