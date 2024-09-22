高中班對成高考公務員 兩夫妻買房不生小孩…他憂台灣的未來

經濟不景氣，不少年輕人都決定不生小孩，與其被錢追著跑，不如選擇輕鬆一點的方式度過晚年。一名網友在PTT分享自己的兩名高中同學原是班對，兩人修成正果結婚還買房，目前都是公務員，看似完美的家庭條件卻決定不生小孩，讓他非常驚訝，不禁嘆道「怎麼回事？連中產階級都不生」。貼文一出網友回應，「政府都不緊張了，你緊張什麼？」

原PO曝光中秋節和同學相聚的經過，兩名主角是他的高中同學，曾是班對現在是夫妻。兩人都是高考公務員，聊天後發現他們有買房，但不生孩子，原因是「養不起」，意想不到的回答他驚呼「這讓我超Shock的」，並驚訝道「現在連中產階級中的菁英都不生，那高雄未來怎麼辦？台灣未來怎麼辦？」

貼文一出，網友紛紛回覆，「依照物價房價飆漲速度，兒女還要你幫忙養」、「工程師沒生再緊張」、「不生，未來會怎樣？」；也有人分析，「生小孩大部分會降低生活品質、精神跟物質上都有」、「大部分的人不想犧牲生活品質，去換取一個比走鋼索更不穩定的未來」、「理性思考，看不到生小孩的優點與誘因」。

有網友分享身邊友人的經驗，「八年級生朋友一個接著一個結婚、生小孩耶」、「同事雙薪家庭，一個月近10萬吧，生三個，看你怎養而已」、「我周遭的沒生的比較少欸，同溫層問題吧」。