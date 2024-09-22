排班計程車超排斥「這類人」 網建議：還是自己叫車最舒服

車站、醫院、機場外總是能見到排班計程車的身影，司機們井然有序的排隊等待乘客，將民眾平安送達目的地。近日，有女網友在車站搭乘排班計程車，而她的目的地距離不到一公里，司機得知後馬上變臉開始碎念，小黃如此差勁的態度讓原PO忍不住發文抱怨。

一名女網友在Threads上發文，說明自己當時搭乘第一台排班計程車，目的地與車站距離不到一公里，司機得知後面色鐵青，開始抱怨自己排了這麼久只載到短程乘客，而原PO向司機禮貌致意：「抱歉，我們只是想搭車回家而已，不知道你們排很久只想載長程的」，司機卻情勒回覆她：「妳知道就好，其實都是個性問題，有些人知道距離很短，會直接拿一千塊說不用找了⋯」。

原PO聽完後無奈的不再回話，到達目的地時車資是125元，她拿130元給司機後，什麼話都沒說，只有不耐煩的說「找妳5元」，也不等她把門關上就急著開走。事後她忍不住發文抱怨，「每個工作都有他的辛苦之處，不同的工作都有不同的成本，但你今天做這份工作就要有可能載到短程的心理準備，否則我們這種只是想搭個車的普通乘客，上了車還得看大哥臉青，也是蠻無語的」。

文章曝光後，不少網友們留言分享自己類似的經歷，「我也遇過醫院出來排班小黃，上車一聽到目的地很近，就把冷氣關掉開窗，一路急踩急煞」、「之前有位司機，告訴他朋友是孕婦，請他慢慢開，他還說『這不干我的事，她懷孕就不要坐計程車』」、「有次在車站搭排班計程車，上車後司機發現我是短程直接叫我下車，還嗆我說不會用走的喔」、「我也遇過和你相同的情況，更惡劣的是司機該找我5元卻故意找我1元」。

網友們紛紛建議原PO改搭Uber，避免遇到素質差的司機外也能提高乘車品質，「所以我都直接搭Uber，為了不要讓他們排那麼久又只能載短程的」、「排班素質真的爛，寧願走遠點用app叫車」、「我前陣子也遇到類似的事，但我是還沒上車，也不懂他們的短程是多短啦，乾脆直接叫Uber，不到一分鐘車就來了。我就想著在你們還在挑客人時，其他人都不知道跑幾趟去了，後來心情好還給Uber司機小費」。