東京夜景中藍色光點遍布城市 網認出大推高評價住宿：CP值很高

國旅價格大漲讓許多人選擇直接飛到國外旅遊，日本更是不少台灣人的首選。作家魚漿夫婦長期旅居日本，近日轉發了一則貼文，照片可以判斷是從晴空塔景觀台拍攝的夜景照，其中在燈火通明的城市有不少「藍色光點」遍布，貼文提問「該不會大多是東橫INN吧」，魚漿夫婦也在臉書表示「是的！都是東橫INN噢」。

「東橫INN」是一家跨國的連鎖飯店，以實惠的價格又高CP值聞名。不少網友看到貼文紛紛留言激推，「東橫是我們的好朋友」、「蠻好住的」、「東橫INN CP值超高，我愛他」、「旅日好夥伴」、「東橫INN真的超讚！我也喜歡他們的服務」、「夠乾淨、住起來舒服、設備也齊全、有乾濕分離」。

許多人特別指出東橫的餐食好吃，「還滿好住的，早餐的咖哩飯很好吃」、「方便又便宜，早餐也好吃」、「住過幾個晚上覺得不錯，還有附贈晚餐，超簡單的咖喱飯，好吃」、「東橫早餐超級棒」、「東橫我一直記得他梅子昆布茶的味道」。

留言也有網友推薦其他類似的住宿，「東橫INN和APA佔盡地鐵優勢，數大就是美」、「Super Hotel其實也不錯」、「APA們，舉起你的雙手來拚了」、「Live max、APA、東橫INN都是好夥伴」。