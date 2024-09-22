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她戴手套拔尿管遭嗆「怕髒就不要當護理師」 網抱不平：白目家屬

聯合新聞網／ 綜合報導
為了安全與衛生，醫療人員在執行作業時都會戴上手套，防止自己與病患「直接碰觸」。示意圖／ingimage
為了安全與衛生，醫療人員在執行作業時都會戴上手套，防止自己與病患「直接碰觸」。示意圖／ingimage

為了安全與衛生，醫療人員在執行作業時都會戴上手套，防止自己與病患「直接碰觸」。近日，有名女護理師在Threads上發文，表示自己清晨帶著手套去幫病人拔尿管，準備離開時卻聽到家屬抱怨：「怕髒就不要當護理師」，讓她感到傻眼又無奈，直呼：「醫療環境就是被你們這些刁民給染污的」。

文章曝光後，網友紛紛留言替她打抱不平，「醫療人員通常不怕髒，怕髒的是病人身體好嗎？我可以赤手拔完隔壁床尿管，馬上去幫你點眼藥水啊，你接受嗎？」、「護理人員戴手套最大的作用除了保護自己之外，最重要的還是避免交叉感染吧！而且不是都用過一個病人就得換一個新的，只能說，每個行業都有這種不了解狀況的人」、「戴手套是保護病人欸…真是有夠白目的家屬」。

有知情人士解釋道，站在感染控制的角度來看，本來移除尿管就要戴手套，一次性使用是在保護其他病人。同樣的概念，當下這一床在別床處理的同時，也被接受保護。所以家屬如果有誤解，應該說明醫護的流程SOP就是戴手套才能夠操作，「工作中本來就要配戴個人保護用品，因為血液跟任何液體都有可能透過皮膚污染或傳染到身體內，這是常識，就算在家裡幫家人處理也要配戴的，跟覺得髒不髒是二碼事」。

也有幽默的人回應原PO，「回頭開門說：『剛剛我沒戴手套幫上一位灌浣腸還被噴到，要不要讓你們聞聞看？！』」、「妳跟他說：我剛剛幫病患灌腸清排泄物，你覺得我是要戴不要戴手套呢？」、「這時要趕快開門再補一句，不好意思，因為我上個病人是梅毒患者…」。

交叉感染 護理師

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