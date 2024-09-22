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很睏和睡不著能同時並存？ 網點頭：累到整夜不能睡

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示很睏和睡不著是可以並存，照片為示意圖，非內文當事人。 圖／ingimage
一名網友表示很睏和睡不著是可以並存，照片為示意圖，非內文當事人。 圖／ingimage

你有很睏但睡不著的經驗嗎？一名網友近日在社交平台Threads上發文表示，自己期盼「『很睏』跟『睡不著』可以並存」這件事能被大家知曉，貼文引起許多網友的認同。

貼文一出，許多網友對於原PO的感受紛紛表示認同，「這我，明明就可以睡覺但一直無法好好入眠」、「完全理解，搞不懂自己的身體怎麼回事」、「我身體真的很累，我心也很累，可是我真的睡不著」、「真的，明明身體很累，但睡不著」、「完全懂」、「每日的我」、「真的，有夠嘔心」、「『累到整夜不能睡』是真的」、「累到極致就會睡不著了」、「真的，太累反而睡不著，但覺得很睏」。

有過來人分享自己很睏但睡不著的經驗，「我有次因為這樣在半夜崩潰大哭」、「明明就打哈欠了，結果躺下去睡還是睡不著」、「很累但睡不著，所以就算睡不著也做不了其他事，因為很累」、「我以前壓力大的時候也會這樣子」、「尤其是隔天有很重要的事或是要出國，這種情況一定發生」、「35歲以後很常是這種狀態…」、「非常能體會，去年跟前年不明原因天天這樣，還好今年起可以正常入眠，也能睡比較久」、「孕晚期ing…每天都這樣」。

失眠 睡眠

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