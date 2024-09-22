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高鐵商務艙點心有限量供應 乘客怨「多付點錢難道不能一直拿？」

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣高鐵除了能有效減少通勤時間外，也推出了升等的「商務艙」服務。圖／聯合報系資料照
台灣高鐵除了能有效減少通勤時間外，也推出了升等的「商務艙」服務。圖／聯合報系資料照

台灣高鐵除了能有效減少通勤時間外，也推出了升等的「商務艙」服務，提供點心、飲料讓旅客不怕餓肚子。有網友吃完點心後想再索取一份，卻換來服務人員不耐煩的態度，讓她忍不住發文詢問：「不是本來就可以一直拿的嗎？」

一名女網友在Threads上發文，表示自己當天搭乘高鐵商務艙，點心是米餅和梅子餅乾，原PO與男友吃完後覺得很喜歡便想和服務人員再要一份，沒想到卻換來不耐煩的態度，讓她忍不住發文詢問：「不是本來就可以一直拿的嗎？」

貼文發布後引發其他網友熱烈討論，有人建議原PO可以利用「說話的藝術」換個口吻委婉詢問，「我會用以下的句子問對方『你好，剛才吃到的點心我覺得很好吃，但我本來是個不愛吃米餅的人。請問你們列車餅乾有賣這個嗎？我想買一份回家。』嘴巴甜一點，服務員通常會再送一包給乘客」、「可以再給我一包乳酪絲嗎？眼睛閃爍」。

文章也釣出高鐵服務人員留言說明，表示商務點心主要是讓旅客在車上食用完畢為原則，並不是能一直拿的，若有辦法在車上吃完，服務人員也很樂意提供，但就是會有旅客拿了兩種點心後收入包包內，重複打包多達6次，面對公司後台清查點心數量時，跟人數對不起來還得向上級解釋為何會消耗這麼多，造成困擾。

部分網友認為，問題不是出在不能多拿，而是少數乘客不要臉的「打包行為」，「你人在車上要吃多少沒關係，但不是無條件滿足」。

高鐵 點心

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