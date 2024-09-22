大媽天天酸消防員沒事幹 警鈴大響看地址驚覺：是我家

聯合新聞網／ 綜合報導
消防員的工作內容包羅萬象，一名消防隊員分享曾經有大媽總愛到分局閒言碎語。照片為示意圖。聯合報系資料照片／記者曾伯愷翻攝
消防員的工作內容包羅萬象，一名消防隊員分享曾經有大媽總愛到分局閒言碎語。照片為示意圖。聯合報系資料照片／記者曾伯愷翻攝

消防員的工作內容包羅萬象，其中救火更是最危險的項目之一。一名消防員在網路上分享自己學長和之前一位大媽的故事，他表示曾經有一位愛酸言酸語的大媽常常來分隊串門子，硬是要陰陽怪氣地說「哎呦，消防隊怎麼那麼閒，都在裡面休息沒事做」，學長也反駁表示，如果隊內很忙的話代表外面有一堆火災。後來有一次大媽又來酸的當下警鈴大響，一問地址居然就是她的家。

一名消防員在Threads上分享自己和學長聊天聽到的故事，曾經有一位大媽經常經過消防分隊時會閒言閒語 ，學長也曾受不了反嗆道，「阿姨，妳很希望我們忙是不是？這樣代表外面有一堆火災」，沒想到大媽也不甘示弱回答，「啊你也可以出去巡一下啊，搞不好就被你遇到了」。

有一天大媽又來酸，「啊今天一樣沒什麼事情喔？」，這時突然警鈴響了要出勤，阿姨幸災樂禍的說，「終於要出門了」，還問了出勤地點，沒想到隊員一報阿姨才驚覺「夭壽喔！那好像是我家」，原來大媽出門忘了關爐子。

爆笑的故事吸引網友們紛紛留言調侃，「阿姨為了看你們出勤也是很拚呢，狠起來連自己家都燒」、「阿姨我們先去巡一下，晚點再去妳家」、「阿姨要搭便車嗎？很順路」、「念念不忘必有迴響」、「為了要讓消防出勤，阿姨也是下了血本」、「嘴巴開過光」。也有人無奈道，「消防隊還有急救班、消防安檢、消防宣導很多事情要做的啦」、「山區還會有救災救難、抓蛇捕蜂各式各樣的業務，消防隊真的比便利商店店員還要萬能」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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消防員 火災

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