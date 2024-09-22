高鐵竟有「隱藏版優惠」！線上訂票88折 過來人提醒：APP要用對

台灣大眾運輸十分方便，不少人跨縣市旅遊為了節省時間，會選擇搭高鐵。不過近日有網友發現，高鐵APP訂票竟有隱藏優惠，引發熱烈討論。

一名網友在threads發文，並貼出logo為白底的高鐵APP頁面，指出「白色的台灣高鐵APP，每個月有兩張88折車票，記得用」。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「一直都用橘色（台灣高鐵 T Express行動購票服務）的我是小丑」、「我也是橘色，難怪永遠找不到88折優惠」、「少年75折，我要趁還是高中生多搭」；還有人熱情教學，「從『我的車票』中就能找到『車票優惠』選項，目前活動只辦到今年底，希望延長」。

不過，也有不少網友指出，「那個88折時間都超爛 」、「只能坐那種很久的，那是慢鐵不是高鐵」、「永遠買不到我要的車次」、「車次通常都是8開頭的全程車，少數不是全程車但時間都超晚，對於一搭就要從台北到高雄的我來說非常久」。

另外，台灣高鐵公司也宣布推出新活動，即日起至10月17日（四）只要上台灣高鐵「最真實的台灣WAY」活動網頁，透過簡單的測驗分析，不僅可以找出自己專屬的旅行風格，更可搭配最超值的高鐵優惠產品。完成測驗後輸入Email還可參加抽獎，有機會獨得12張免費高鐵票或高鐵假期雙人遊，每天都有一次抽獎機會，玩越多次中獎機會越多。