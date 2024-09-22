快訊

中秋節後為何是牙科急診高峰期？專家告訴你如何自救及預防

奧運超夯「珍奶徽章」回來啦！ 限量只送不賣 入手方式一次看

聯合新聞網／ 綜合報導
2024巴黎奧運中華隊珍奶徽章爆紅，茶之魔手推出新版本限量只送不賣。示意圖／中央社
2024巴黎奧運中華隊珍奶徽章爆紅，茶之魔手推出新版本限量只送不賣。示意圖／中央社

2024巴黎奧運已落幕，不少觀眾心中也留下深刻的回憶，其中中華隊的「珍奶徽章」更是揚名國際，國外選手紛紛搶著交換。台灣超人氣手搖「茶之魔手」在近日發布重磅消息，分享他們也將推出「珍奶徽章」，還附上徽章實體照片，小巧精緻的設計讓網友分紛紛暴動，求問購買管道。

茶之魔手在Threads上發布珍奶徽章的消息與實體照，圖片中可以看到珍奶手搖杯造型徽章，搭配國旗和TAIWAN、MAGIC TEA、2024等字樣，不少網友紛紛留言，「好喜歡」、「好可愛喔」、「我要我要我要」、「太讚了吧」，也有不少人跪求獲取方式，「要怎麼入手，快告訴我，我不能沒有這個可愛的東西」、「怎麼獲得」、「身為茶魔狂人，怎麼可以沒有這種東西」。留言釣出業者出面回應，表示徽章「只送不賣」，發放時間在十月南投茶業博覽會，茶之魔手會在雙十國慶茶博攤位中推出「限時限量50組」的贈送活動。

網友們得知消息紛紛敲碗開放門市加購或單賣，「許願可以開放購買」、「不要送也沒關係，讓我們付錢買，拜託」、「能不能直接單售，拜託」、「小編，這個酷東西拜託讓我們能買到啊」。最後小編在留言區回應，已經向廠商爭取加量訂製，至於商品之後販售方式會再討論公佈。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

2024巴黎奧運 珍奶 茶之魔手

延伸閱讀

巴黎奧運／波多黎各選手求換「珍奶徽章」 網友牽線陳弈通成交

迪卡儂後背包被嫌不好看！釣出小編留言「有點傷人」 網狂幫補血

珍奶徽章夯網路出現仿冒品 中華奧會籲勿購買

奧運珍奶徽章大家搶著要！Snoop Dogg「吐出五環菸專屬pin」ㄎㄧㄤ爆 討論度不輸台灣款

相關新聞

大媽天天酸消防員沒事幹 警鈴大響看地址驚覺：是我家

消防員的工作內容包羅萬象，其中救火更是最危險的項目之一。一名消防員在網路上分享自己學長和之前一位大媽的故事，他表示曾經有一位愛酸言酸語的大媽常常來分隊串門子，硬是要陰陽怪氣地說「哎呦，消防隊怎麼那麼閒，都在裡面休息沒事做」，學長也反駁表示，如果隊內很忙的話代表外面有一堆火災。後來有一次大媽又來酸的當下警鈴大響，一問地址居然就是她的家。

高鐵竟有「隱藏版優惠」！線上訂票88折 過來人提醒：APP要用對

台灣大眾運輸十分方便，不少人跨縣市旅遊為了節省時間，會選擇搭高鐵。不過近日有網友發現，高鐵APP訂票竟有隱藏優惠，引發熱烈討論。

奧運超夯「珍奶徽章」回來啦！ 限量只送不賣 入手方式一次看

2024巴黎奧運已落幕，不少觀眾心中也留下深刻的回憶，其中中華隊的「珍奶徽章」更是揚名國際，國外選手紛紛搶著交換。台灣超人氣手搖「茶之魔手」在近日發布重磅消息，分享他們也將推出「珍奶徽章」，還附上徽章實體照片，小巧精緻的設計讓網友分紛紛暴動，求問購買管道。

客人網購問「尺寸是否穿得下」？小編高情商回1句 萬人狂讚：要加薪

說話的藝術真的很重要！一名網友分享，自己的工作是網路賣場的小編，有次客人詢問衣服尺寸是否合身？他簡單回覆一句話，讓對方頓時心花怒放。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

不好意思跟父母拿生活費？高二女稱要錢會感到「愧疚」 網勸把書讀好

學生在還沒出社會前，家長通常會給金額不等的「生活費」。一名女高中生網友發文求助，目前生活費基本上都是自己出，她「不好意思」跟爸爸拿錢，因此詢問網友：「想問問大家應該如何跟家人要生活費呢？」

旅館房型分有窗、無窗 女客人迸出1句話嚇壞業者：哪敢讓她住

旅館、飯店接觸的客人多，因此時常會遇到一些奇怪的狀況或問題。有一名旅館業者透露之前有位女客人來登記住宿，他向對方詢問是要有窗戶或沒窗戶的房型，女客人的回答卻讓他聽了覺得毛毛的，最後只好委婉地拒絕對方住宿。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。