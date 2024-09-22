奧運超夯「珍奶徽章」回來啦！ 限量只送不賣 入手方式一次看

2024巴黎奧運已落幕，不少觀眾心中也留下深刻的回憶，其中中華隊的「珍奶徽章」更是揚名國際，國外選手紛紛搶著交換。台灣超人氣手搖「茶之魔手」在近日發布重磅消息，分享他們也將推出「珍奶徽章」，還附上徽章實體照片，小巧精緻的設計讓網友分紛紛暴動，求問購買管道。

茶之魔手在Threads上發布珍奶徽章的消息與實體照，圖片中可以看到珍奶手搖杯造型徽章，搭配國旗和TAIWAN、MAGIC TEA、2024等字樣，不少網友紛紛留言，「好喜歡」、「好可愛喔」、「我要我要我要」、「太讚了吧」，也有不少人跪求獲取方式，「要怎麼入手，快告訴我，我不能沒有這個可愛的東西」、「怎麼獲得」、「身為茶魔狂人，怎麼可以沒有這種東西」。留言釣出業者出面回應，表示徽章「只送不賣」，發放時間在十月南投茶業博覽會，茶之魔手會在雙十國慶茶博攤位中推出「限時限量50組」的贈送活動。

網友們得知消息紛紛敲碗開放門市加購或單賣，「許願可以開放購買」、「不要送也沒關係，讓我們付錢買，拜託」、「能不能直接單售，拜託」、「小編，這個酷東西拜託讓我們能買到啊」。最後小編在留言區回應，已經向廠商爭取加量訂製，至於商品之後販售方式會再討論公佈。