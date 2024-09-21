客人網購問「尺寸是否穿得下」？小編高情商回1句 萬人狂讚：要加薪

旅館、飯店接觸的客人多，因此時常會遇到一些奇怪的狀況或問題。有一名旅館業者透露之前有位女客人來登記住宿，他向對方詢問是要有窗戶或沒窗戶的房型，女客人的回答卻讓他聽了覺得毛毛的，最後只好委婉地拒絕對方住宿。

2024-09-20 15:16