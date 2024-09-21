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客人網購問「尺寸是否穿得下」？小編高情商回1句 萬人狂讚：要加薪

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，有次客人詢問衣服尺寸是否合身？他簡單回覆一句話，讓對方頓時心花怒放。示意圖／Ingimage
一名網友分享，有次客人詢問衣服尺寸是否合身？他簡單回覆一句話，讓對方頓時心花怒放。示意圖／Ingimage

說話的藝術真的很重要！一名網友分享，自己的工作是網路賣場的小編，有次客人詢問衣服尺寸是否合身？他簡單回覆一句話，讓對方頓時心花怒放。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」貼出一段對話，內容是客人自曝身高180、體重98，詢問衣服XL尺寸是否能穿得下？他立刻回覆「上半身還是下半身比較幸福？」，讓客人開心表示「感謝你的委婉說詞」，雖然尺寸不合，但他還是告知客人「非常抱歉，這款上衣太不懂事了，它不適合你」，精湛的說話藝術讓他許願「老闆給我加薪！」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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貼文一出後，多數網友都大讚「這個客服等級太頂，有接案嗎？」、「拜託給小編加薪，這太猛了」、「就喜歡這種高情商的回覆」、「這篇堪稱是服務業典範」、「客人聽得懂也很厲害，真的很喜歡這種接得到梗的對象」、「對不起，是我們家衣服配不上你」、「太強了我要學起來」、「說話の藝術真的是一門玄學」、「很懂耶！說話的藝術」。

客服 網路 體重

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