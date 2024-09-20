不好意思跟父母拿生活費？高二女稱要錢會感到「愧疚」 網勸把書讀好

學生在還沒出社會前，家長通常會給金額不等的「生活費」。一名女高中生網友發文求助，目前生活費基本上都是自己出，她「不好意思」跟爸爸拿錢，因此詢問網友：「想問問大家應該如何跟家人要生活費呢？」

一名女網友在Dcard發文，表示自己目前才高二，但書錢、生活費基本上都是自己出，她媽媽一直跟她說應該去跟爸爸拿錢，但不知道為什麼，她一直感覺跟爸媽要錢特別「不好意思」，也覺得很愧疚，所以常常是爸爸想到才會給她錢。

原PO透露，最近爸爸一直覺得她成績不好，想要她退學，卻不辦任何手續，問了也不理原PO，進而導致她只能靠自己跟媽媽給的一點錢，因為這樣她的生活費就幾乎沒有了，她想去跟爸爸說，但本來就很害怕爸爸，因此很不好意思開口，於是請教網友都是如何跟家人要生活費呢？

此文一出，大多網友認為父母理應給孩子生活費，原PO只需要把書讀好就好，「未滿十八歲，爸媽在法律上有扶養義務，這是法律規定的義務，他必須給。建議還是要去面對爸爸」、「妳快點把書讀好一點啦」、「如果妳已經成年，那應該為自己的選擇負責。但是還沒成年，父母應該要負責」、「把學費單跟繳費通知放在他看得到的地方，譬如餐桌，另外可以請媽媽跟他說」。

也有網友提到「愛」與「恩情」的差別，「我一直覺得，我對我小孩的付出和照顧是基於『愛』而不是『恩情』，小孩將來長大了不用報恩，因為我希望他將來會想照顧我、陪伴我或偶爾看看我，是因為在他成長過程中能感受也理解了這份愛而做的，而不是讓他認為我給他的一切是施惠、是恩情」。