旅館房型分有窗、無窗 女客人迸出1句話嚇壞業者：哪敢讓她住

旅館、飯店接觸的客人多，因此時常會遇到一些奇怪的狀況或問題。有一名旅館業者透露之前有位女客人來登記住宿，他向對方詢問是要有窗戶或沒窗戶的房型，女客人的回答卻讓他聽了覺得毛毛的，最後只好委婉地拒絕對方住宿。

這名業者在臉書「靠北住宿2.0」分享遇到的奇怪客人，他說日前周末晚上這名女客人來詢問是否還有房間，原PO便按程序問對方是要有窗戶或沒有窗戶的房型，但女客人也不說想要什麼房間，反問「沒窗戶怎麼逃生？」，讓他聽了滿臉疑惑。

原PO直接回答說，「可是有窗戶您也不能從窗戶跳下來，也是要走逃生梯啊」，沒想到對方聽了竟然說「那就燒死在房間裡」，這讓他聽了嚇一大跳，完全不敢讓這名女客人住下來，只好拒絕地說「我們這裡可能不太適合妳住」，女客人最後惱羞成怒地離開。

貼文引起眾人議論，「人生觀很悲苦」、「應該不可能是想製造火災的吧，要先研究好自己的逃生路線」、「有窗的價格通常比無窗的高，她只是想要用無窗的價格住，想用她的人身安全對你情勒，結果失敗」、「神經質太重的客人」、「我住這麼多次，都沒想過這種問題」、「櫃檯人員辛苦了」。