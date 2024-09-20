沒有動力和快樂…哪個瞬間意識到自己老了？ 這1點最多人有感

何時開始，你才意識到自己不再年輕？有一名網友表示年輕時體力充沛、慾望無限，但出社會後發現體力不如以往，也沒有學生時期的動力和快樂，這才意識到自己已經老了。貼文讓不少過來人很有感，多數人認為無法像年輕時熬夜，才知道自己不再年輕。

這名網友在PTT發文表示，年輕時可以瘋狂熬夜玩遊戲、看電視，並且期待開始工作賺錢就要買自己喜歡的東西，但等到出社會多年後，有房有車，才發現當初學生時的動力與快樂，好像沒有那麼讓人有感覺。

原PO說自己賺了錢也買了各種以前的娛樂，卻沒有動力去玩，心裡只想著要怎麼付下一筆生活開銷、怎麼處理上班未完成事項。他說之前有一天坐在沙發上，喝著大學時不會喝的威士忌，打開電視想看看Netflix，結果卻一直發呆打哈欠，這才意識到自己老了，可能已經沒有當初那麼對人生有憧憬。

對此原PO想問大家，有沒有某個瞬間意識到自己已經老了？貼文也讓不少人紛紛吐露心聲，「放假懶得出去聚餐社交了，寧可待在家悠閒追劇」、「自己以前喜歡的，現在卻沒有太大興趣」、「小時候看的電影明星失智或過世時」、「看不懂現在流行的梗」、「保健食品越吃越多」、「看到父母走路不穩的時候」、「醫生比自己年輕，很有感」、「發現有2000千禧年的寶寶是我同事了」。

還有網友認為身體出現老化狀況時就代表變老了，「皮膚變粗糙」、「皮膚鬆弛、皺紋」、「有魚尾紋的時候」、「發現自己看東西要拔眼鏡的時候」、「新陳代謝變差，越來越胖的時候」、「白頭髮越來越多」、「吃的口味變清淡」、「發現自己跑不贏6歲小孩的時候」、「扭到一個禮拜都不會好」。

熬夜是則是最多人有感的，「不能熬夜的時候」、「晚上會想睡覺」、「發現熬夜需要花三天的時間調時差，就覺得老了」、「熬夜真的是大傷」、「熬夜完累好幾天」、「熬夜隔天很想睡」、「夜唱開始累的時候」。