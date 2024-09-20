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台灣行動支付難推廣？ 網揭2背後因素：攤商根本不想用

聯合新聞網／ 綜合報導
行動支付示意圖。圖／ingimage
行動支付示意圖。圖／ingimage

科技不斷地進步，行動支付也越來越普及。有一名網友就好奇台灣的行動支付很多都單一平台，不像中國大陸有支付寶和微信支付兩家，因此他擔心台灣在行動支付的推廣可能比較困難。貼文一出，有內行人就點名兩因素，是店家不願意使用行動支付的原因。

原PO在PTT以「台灣太多支付是行動支付推廣不起來主因？」為題發文，他說大陸目前有「支付寶」和「微信支付」兩家，因此推行度非常高，就連路邊菜攤都可以用行動支付；反觀台灣雖然支援行動支付的商家越來越多，但很多都是單一支付平台，他質疑消費時如果要全使用支付，可能要辦很多家平台的支付功能，因此擔心會不會很難推？

貼文引來正反兩極評論，「沒有假鈔氾濫的問題有什麼好推廣的，越推物價越高」、「簡單的買賣雙方現金交易就完成的行為，現在多了銀行、支付平台、推廣方、廣告商都想從中分杯羹，不漲價才怪」、「台北市使用行動支付的比例不低耶，至少Line Pay很多人會用」、「台灣PAY + LINE PAY全台走透透，目前還沒遇過不能刷的」、「覺得行動支付很方便，不過還是會加減帶一些現金在身上」、「住北部覺得很方便了，一支手機打天下，偶爾想吃路邊攤再用手機提款就好」。

有內行人就分析點出抽成繳稅是店家不想用行動支付的原因，「不懂要推廣什麼，行動支付就是額外成本啊，就像刷信用卡要多5%一樣，你裝機就是要付錢，一般攤販沒有什麼誘因去裝」、「小攤販不想裝，一般攤販沒裝民眾自然也不會刻意去弄這些東西」、「對店家有什麼好處？手續費那麼高」、「就是不想繳啊，店家不想付2%服務費，攤販不想開發票」、「台灣行動支付推不起來是店家怕金流透明後逃不了稅、要手續費」、「因為抽成跟繳稅問題」、「路邊攤要逃稅，怎麼可能用行動支付」、「很多攤商不想加入原因很簡單，加入後營業額超標就要繳稅了」。

繳稅 行動支付

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